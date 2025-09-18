Svaštara

Ruski astrolog otkriva: Kraj septembra donosi iznenadni novac za samo tri znaka!

Kraj septembra donosi iznenadnu finansijsku priliku – ali samo za tri horoskopska znaka, tvrdi ruski astrolog Pavel Globa.

Ako si rođen kao Blizanac, Lav ili Riba, spremi se na neočekivani novčani preokret.

Blizanci – novac kroz kontakte: Krajem mjeseca prilike dolaze kroz razgovore, preporuke i poznanstva. Aktivnost na mrežama, u inboxu ili čak na kafi može donijeti dodatnu zaradu.

Lav – prilika koja traži hrabrost: Lavovi će dobiti ponudu koja na prvi pogled djeluje rizično. Ako se usude, mogu očekivati zaradu kroz projekte, javne nastupe ili prodaju nečega što dugo drže „za sebe“.

Ribe – intuicija vodi do novca: Ribe će priliku prepoznati kroz snove, znakove i neobične susrete. Važno je poslušati unutrašnji glas – upravo on može donijeti neočekivanu zaradu, prenosi Novi.


