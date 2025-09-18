Film o palestinskom dječaku kandidat za Oscara, ministar kulture Izraela zaprijetio

Film, koji prati dječaka s okupirane Zapadne obale koji želi otputovati u Tel Aviv da prvi put vidi more, proglašen je najboljim filmom na dodjeli nagrada Ophir – izraelskom ekvivalentu Oscara.U izjavi na platformi X, Miki Zohar rekao je da ne postoji veća uvreda za izraelske građane od sramotne i otuđene godišnje ceremonije Ophir nagrada.

Kao pobjednik u kategoriji najboljeg filma, “More” sada postaje izraelski kandidat u kategoriji međunarodnog filma na narednim Oscarima. Još uvijek nije jasno ima li Zohar ovlasti da ukine finansiranje nagrada, prenose lokalni mediji, piše BBC.

Zvijezde filma osvojile su i druge važne nagrade, uključujući 13-godišnjeg Muhammada Gazawija, koji je postao najmlađi dobitnik nagrade za najboljeg glumca. U filmu Gazawi glumi 12-godišnjeg Khaleda kojem je izraelska vojska (IDF) uskratila ulazak u Izrael tokom školskog izleta u Tel Aviv. Khaled potom krišom ulazi u Izrael i pokušava stići do mora, dok ga njegov otac, radnik bez dokumenata, pokušava pronaći.

Producent filma Baher Agbariya tokom ceremonije je rekao da je film posvećen “pravu svakog djeteta da živi u miru, osnovnom pravu kojeg se ne namjeravaju odreći.”

Zohar je, međutim, Ophir nagradu nazvao “sramotnom i otuđenom”.

– Dok sam ja ministar, izraelski građani neće plaćati iz svog džepa ceremoniju koja pljuje u lice našim herojskim vojnicima – rekao je.

Na njegove komentare odgovorio je predsjednik izraelske akademije za film i televiziju Assaf Amir.

– Dok beskonačni rat u Gazi odnosi strašne žrtve u smrtnim slučajevima i razaranju, sposobnost da se vidi “drugi” daje tračak nade – kazao je.

Dodao je i da je izbor filma “More” snažan odgovor na napade izraelske vlade na nacionalnu kinematografiju i kulturu, ali i na pozive dijela međunarodne filmske zajednice da bojkotuje Izrael. Ovo se dešava nakon što su hiljade holivudskih profesionalaca potpisali obećanje da neće sarađivati s izraelskim filmskim institucijama koje su, kako su naveli, “umiješane u genocid”.

Izrael je pokrenuo rat u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba odvedena kao talac. Od tada je u izraelskim napadima poginulo najmanje 65.000 ljudi, gotovo polovina njih žene i djeca, prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas u Gazi,pišu Vijesti

U utorak je komisija UN-a za istrage objavila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi, dok je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvještaj odbacilo kao “iskrivljen i lažan”.

