Tektonske promjene u SAD-u: Demokrati pozivaju na priznanje Palestine

U Senatu je rezoluciju pripremio Jeff Merkley iz Oregona prije početka 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a u Njujorku, a u Zastupničkom domu kongresmen Ro Khana iz Kalifornije, izvještava Washington Post.

– Potreban nam je trenutni prekid vatre, povratak talaca i dostava pomoći. Također nam je potrebna vizija kuda idemo kako bismo mogli imati miran i prosperitetan Bliski istok za 30 godina. Odrastao sam s okvirom da je najbolji put do mira uvijek podrška Izraelu, koji više nije zainteresiran za mir. Zanima ga preuzimanje Zapadne obale i Gaze – rekao je Merkley za New York Times,piše Vijesti

Nezavisni senator iz Vermonta i bivši predsjednički kandidat Bernie Sanders u srijedu je prvi put javno definisao ono što Izrael čini Palestincima kao genocid, nakon što je isto učinila i nezavisna istražna komisija UN-a.

Njegov kolega Chris Van Hollen iz Marylanda nedavno je izraelsku ofanzivu u Gazi nazvao kampanjom etničkog čišćenja, dodajući da je najbolji put naprijed rješenje dvije države.

