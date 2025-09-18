Drama kod dječijeg vrtića: Muškarac s mačetom ubijen nakon što je prijetio policiji i djeci

Muškarac je, uz prijetnje, odbio poslušati naredbe policije i krenuo je prema službenicima, koji su najprije upotrijebili elektrošoker, a zatim ispalili šest hitaca, rekao je javni tužilac Samuel Finielz.

Prema njegovim riječima, policajci su ciljali donji dio tijela, no muškarac je preminuo na mjestu događaja od zadobivenih povreda.

Incident se dogodio nešto prije 17:00 sati u blizini dječjeg vrtića, naveo je policijski izvor.

– Čini se da su djeca bila ugrožena – izjavio je Finielz, dodajući kako niko nije povrijeđen.

Policajci koji su stigli na mjesto događaja zatekli su muškarca s oružjem koje je izgledalo kao mačeta “s oštricom dugom nekoliko desetaka centimetara”, rekao je,pišu Vijesti

Naredili su mu “da ispusti oružje na tlo, što nije učinio”, dodao je tužilac.

Incident se dogodio u trenutku dok su stotine hiljada ljudi širom Francuske izlazile na ulice u znak protesta protiv vladinih mjera štednje.

Francuske vlasti su pod sve većim pritiskom da pojačaju sigurnost oko škola nakon niza napada noževima na učitelje i učenike u posljednjih nekoliko godina.

Facebook komentari