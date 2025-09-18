UDARIO SNAŽAN ZEMLJOTRES JAČINE ČAK 5 RIHTERA! Ovdje se sada treslo tlo!

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 18. septembar 2025 u 05:47 časova, na području Indonezije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 4.3991 i dužine 127.932.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 71 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, piše espreso.

