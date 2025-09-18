Studenti formirali listu za izbore, Vučić se plaši da ih raspiše

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić izjavio je da je veijeme da se u javnost izađe sa imenima, dok studenti poručuju da ih čuvaju u strogoj tajnosti do raspisivanja izbora.

Sve je, izgleda, spremno – osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji najavljuje izbore, ali ih još ne raspisuje, uprkos dubokoj krizi u kojoj se zemlja nalazi.

“Ti ljudi bi mogli da razgovaraju i sa predstavnicima raznih zemalja, ali i da komuniciraju sa domaćom javnošću i građanima. Tačno je, biće meta režimske propagande, ali to je nešto što ide u rok službe. Ko je prihvatio da bude na listi, mora biti spreman na to“, rekao je Bakić u intervjuu za nedeljnik Vreme.

On je rekao da se iza činjenice da Vučić ne smije da raspiše izbore „krije ogroman strah od gubitka slobode nakon njih“.

Informaciju da je studentska lista formirana potvrdio je za Novu i Aleksandar Novović, student Pravnog fakulteta u Beogradu.

„Studentska lista je formirana ili je gotovo pri kraju, ali je zvaničan stav da studenti neće izaći sa listom dok se izbori ne raspišu“, navodi sagovornik Nove,pišu Vijesti

Vučić je prošle sedmice izjavio da postoji mogućnost da se prijeevremeni izbori u Srbiji održe u aprilu, maju ili decembru naredne godine.

