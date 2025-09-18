Alarm u Njemačkoj: Pojavila se nova vrsta koronavirusa, bilježi se porast broja zaraženih

Taj uzlazni trend traje od kraja augusta, a očekuje se njegov nastavak i do kraja septembra.

Istovremeno je u porastu i broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija među svim dobnim skupinama. Iako sve više ljudi traži liječničku pomoć zbog blažih simptoma, broj težih slučajeva koji zahtijevaju bolničko liječenje i dalje je nizak. To znači da se zaraza širi, ali jaka epidemija trenutno nije prisutna.

Dominacija novog soja “Stratus”

Središnju ulogu u trenutnom porastu ima nova varijanta virusa – XFG, poznata i pod nazivom “Stratus”. Prema podacima RKI-ja, ovaj soj je otkriven u 84 posto analiziranih uzoraka i trenutačno dominira u Njemačkoj. U usporedbi, u sedmicama 32 i 33 njegov udio bio je 65 posto. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da je “Stratus” zarazniji od prethodnih sojeva, no ne postoje dokazi da uzrokuje teže oblike bolesti.

RKI ističe da su, uz koronavirus, trenutno prisutni i rinovirusi te parainfluenca, što podsjeća na situaciju nakon ljetnih praznika prethodnih godina, kada su respiratorne infekcije bile učestalije.

Poznati preventivni liječnik i medicinski novinar Christoph Specht ističe da je ovakav razvoj događaja očekivan. “Koronavirus je ostao s nama – s njim ćemo živjeti dugoročno”, rekao je za njemački medij ntv.de. Porast infekcija u septembru tipičan je za hladnije razdoblje kada se ljudi više zadržavaju u zatvorenim prostorima, čime se širenje virusa olakšava, piše Fenix-magazin.

Specht također naglašava kako trenutna situacija nije usporediva s prvim godinama pandemije.

“Naš imunitet je sada mnogo jači, a simptomi koje ljudi prijavljuju uglavnom su blagi – promuklost, bolno grlo, klasični simptomi prehlade.”

Zdravstveni sistem još nije pod pritiskom

Iako se u bolnicama i liječničkim ordinacijama zasad ne bilježi značajan porast broja pacijenata s koronom, stručnjaci upozoravaju da bi opterećenje moglo rasti u nadolazećim sedmicama, posebno ako se poklope sezona gripe, RSV i COVID-19.

Za širu populaciju preporučuje se oprez, osobito za rizične skupine, uključujući nošenje maski. Međutim, Specht smatra da nema potrebe za posebnom zabrinutošću: “Koronavirus više nije iznimka – ako se neko boji korone, trebao bi se bojati i ostalih virusa koji kruže tokom jeseni i zime.” prenosi Radiosarajevo.

