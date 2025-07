U Sarajevu jutros 13°C, za dijelove BiH i danas upaljen meteoalarm: Pročitajte prognozu do nedjelje

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, glasi upozorenje.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bugojno, Drvar i Sokolac 11; Ivan Sedlo i Livno 12; Jajce, Sarajevo i Srebrenica 13; Bihać i Zenica 14; Sanski Most 15; Prijedor, Tuzla i Zvornik 16; Banja Luka 17; Bijeljina i Gradačac 18; Mostar 22; Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Postepena stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i umjereni porast temperatura tokom dana, pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Opšta slika, sa više vedrine, biće ljepša u Hercegovini.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni su povremeno mogući i slabi lokalni pljuskovi. Tokom dana u cijeloj zemlji vjetrovito. Vjetar umjeren na momente i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna oko 20 stepeni.

U petak, umjereno do pretežno oblačno i nešto sunčanije na jugu i sjeveru zemlje. Poslije podne u Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U subotu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 25 do 32 stepena.

U nedjelju, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima moguća je kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 29 do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

