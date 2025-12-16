BiH

Kriminal na svakom koraku: SIPA češlja objekte u Posušju, Širokom Brijegu, Palama, nađeno oružje

Objavljeno prije 24 minute

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta jedna puška sa deset komada municije i drugi predmeti koji mogu služiti kao dokaz u daljem postupku

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su, po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, na području Posušja, Širokog Brijega i Pala pretresli stambene i pomoćne objekte i pokretne stvari na četiri lokacije.

Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu na osnovu zamolnice nadležnog organa Republike Hrvatske zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Organizirani kriminal“, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te krivična djela „Krijumčarenje“ i „Teška krađa“, propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i „Teška krađa“, propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta jedna puška sa deset komada municije i drugi predmeti koji mogu služiti kao dokaz u daljem postupku.

Prilikom rada na terenu ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-hercegovačkog kantona, saopćeno je iz SIPA-e.


