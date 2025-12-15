Ubica iz Sydneya nazvao majku prije masakra – “Nikada nisam sumnjala da planiraju napad”

Njegov otac je došao u Australiju 1998. godine sa studentskom vizom, prešao je na partnersku vizu 2001. godine i od tada ima vize za repatrijaciju.

Do nedavno, Navid je radio kao zidar. Njegova majka je rekla da nikada nije izlazio, sastajao se s prijateljima, pio, pušio ili išao na sumnjiva mjesta.

One of the shooters was in action during a random shooting of people in the Bondi area of Sydney yesterday, which led to 11 deaths and many injuries. pic.twitter.com/Uqc8aB5Uc4 — OnlyMe (@MooreMoore12725) December 15, 2025

Nazvao je majku prije masakra.

Njegova majka, Verena, izjavila je za australijske medije da ju je sin nazvao prije maskare.

“Tokom vikenda, njih dvoje su otišli u Jervis Bay, koji je udaljen oko 190 kilometara od mjesta gdje se napad dogodio. Navid me je ujutro nazvao i rekao mi da je išao plivati ​​i da je išao roniti. Rekao mi je da su sada u sobi, da se spremaju jesti i da će neko vrijeme biti unutra jer je vani jako vruće”, rekla je.

Verena je rekla da nikada nije sumnjala da planiraju napad.

“Otišao je na posao, vratio se kući i to je bilo to. Svi bi željeli sina kao što je moj. On je dobar dječak”, rekla je njegova majka.

Ódio aos judeus! Homens imigrantes armados em Sydney, identificados como pai e filho ligados ao jihadismo islâmico https://t.co/NkwxyOuf6a pic.twitter.com/r3TDDbA1w9 — Área Militar (@areamilitarof) December 15, 2025

Navidov komšija je u ispovijesti za Guardian rekao da su ranije zajedno radili na gradilištu.

“Posljednji put sam ga vidio prije otprilike pet mjeseci. Bio je čudan, ali vrlo vrijedan. Zanimao ga je lov. Niko od kolega mu nije bio blizak. Prije nekoliko mjeseci rekao je svom šefu da je slomio ruku i da se neće vratiti na posao”, rekao je komšija.

Glavni imam i istaknuti član islamske zajednice u Sydneyu rekao je da neće prihvatiti Sajidovo tijelo i da neće obaviti sahranu na njegovom tijelu zbog onoga što je učinio.

“Niko od nas ne odobrava ubijanje nevinih civila”, rekao je.

