Poznata lica, još više drame i strasti: Nova sezona showa “Love Island Games” od ponedjeljka

Ljeto je možda odavno završilo, ali na „otoku ljubavi“ vruća zabava nikad ne prestaje! Od ponedjeljka, 22. decembra, na platformu Voyo premijerno stiže druga sezona globalnog fenomena Love Island Games, koja će sve ljubitelje dating showova potpuno oduševiti.

Love Island Games spin-off je megapopularne franšize Love Island, u kojoj atraktivni samci useljavaju u luksuznu vilu u potrazi za srodnom dušom. Brojni izazovi, iskrene emocije i nepredvidive romanse osvojili su srca miliona gledatelja i ovom showu donijeli titulu jednog od najgledanijih reality dating programa na svijetu.

Druga sezona donosi još više igara, izazova i iznenađenja, a u njoj se takmiče dobro poznata lica – bivši kandidati različitih sezona Love Islanda iz SAD-a, Velike Britanije, Australije, Francuske, Nizozemske i drugih zemalja. Njih 12 vraća se u luksuznu vilu na Fidžiju i spremni su ljubavi dati još jednu šansu.

Na putu do glavne nagrade od 250.000 dolara čekaju ih neočekivani gosti, uzbudljiva rivalstva, timski zadaci, vruće igre za parove i drama koja traje 24 sata dnevno. Poznata voditeljica i reality zvijezda Ariana Madix vodi gledatelje kroz izazove, napete obrte i emotivne trenutke, dok natjecatelji testiraju svoju fizičku i emocionalnu izdržljivost.

U luksuznoj vili pod suncem svaki dan je prepun igara i izazova koji provjeravaju snagu parova. Ulozi su sve veći, dinamika među natjecateljima sve napetija, a taktike se mijenjaju kako bi osigurali konačnu pobjedu vrijednu 250.000 dolara. Ne propustite premijeru druge sezone Love Island Games, od ponedjeljka, 22. decembra, na platformi Voyo.

