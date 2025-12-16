Brigitte Macron se izvinila zbog skandaloznih izjava, ali njene riječi bi mogle ponovo izazvati haos

U intervjuu za online medij Brut, Macron je insistirala da su njene izjave izrečene privatno – prisustvovala je nastupu komičara Aryja Abittana, koji je optužen za silovanje u slučaju koji je kasnije odbačen, i da te riječi ne bi koristila u javnosti.

“Žao mi je ako sam povrijedila ženske žrtve seksualnog napada. Ja sam predsjednikova supruga, ali sam i ja svoja, i u privatnom kontekstu mogu se opustiti na način koji nije prikladan ljudi imaju pravo slobodno govoriti i misliti”, rekla je Macron.

U snimku koji je kasnije obrisan, vidi se kako Macron, prije nastupa, pita komičara Abittana kako je, na što on odgovara da se “boji”, vjerovatno misleći na mogućnost da demonstranti prekinu njegov nastup.

U tom trenutku, Macron je rekla: “Ako postoje glupe ku*ke, izbacit ćemo ih”.

Macronovi komentari izazvali su negodovanje francuskih političara, feminističkih organizacija i poznatih ličnosti iz filmske industrije. Hashtag #JeSuisUneSaleConne (#IAmAStupidBitch), pokrenut u znak solidarnosti s demonstrantima, podijelilo je nekoliko poznatih ličnosti, uključujući Judith Godreche – francusku glumicu koja je odigrala centralnu ulogu u suprotstavljanju seksualnom nasilju u filmskoj industriji – i dobitnicu Oscara Marion Cotillard, prenosi Klix.

Facebook komentari