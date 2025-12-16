Konferencija o istraživačkim resursima u FBiH: “Bez investiranja u inovatore nema razvoja”

Inovacije, znanost i budućnost Federacije BiH bile su u fokusu konferencije „Strategija korištenja istraživačkih resursa u Federaciji BiH u funkciji razvoja“, održane u utorak u Mostaru, koju su organizirali INTERA Tehnološki Park i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (FMOZ).

Konferencija je organizirana povodom Dana znanosti u FBiH, koji se obilježava 12. prosinca, u cilju promocije inovacijskog razvoja kroz jačanje suradnje i sinergije između akademskog i gospodarskog sektora te povezivanja ključnih institucija iz područja obrazovanja, znanosti, gospodarstva i inovacija.

Pomoćnik za znanost i tehnologiju u Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti Marko Antonio Brkić istaknuo je kako konferencija šalje jasnu poruku da nema društvenog razvoja bez ulaganja u istraživanje i inovacije. Podsjetio je da su najrazvijenije zemlje svijeta upravo one koje kontinuirano ulažu u znanstveno-istraživački sektor.

– Simbolično, na današnji je dan konstruiran tranzistor koji je promijenilo povijest čovječanstva. Istraživači koji su otkrili tranzistor, dobili su Nobelovu nagradu. Ne samo to, nego je društvo pokazalo da se na takvu inovaciju može odgovoriti samo dodatnim ulaganjem u razvoj, a najrazvijenije zemlje na svijetu razvijene su upravo jer su ulagale u istraživanje i inovacije – izjavio je Brkić.

Naglasio je ove je godine i 50. obljetnica otkako je Vladimir Prelog, rođeni Sarajlija, dobio Nobelovu nagradu za kemiju te da je zahvaljujući ministrici Jasni Duraković napravljen program koji će kroz znanstvene konferencije i panele otvoriti pitanja “na koji način mi koristimo resurse koji su nam na raspolaganju i na koji način možemo osnažiti znanstveno-istraživačku zajednicu da svojim rezultatima doprinese razvoju društva?“

Brkić je upozorio da se Bosna i Hercegovina, prema Globalnom indeksu inovacija, nalazi na začelju u Europi te da su ulaganja u znanstveno-istraživački sektor znatno ispod potrebne razine. Istaknuo je kako je nužno višestruko povećati izdvajanja kako bi se dostigli ciljevi definirani razvojnim strategijama.

O ulozi umjetne inteligencije govorila je direktorica NanoPoli centra iz Banje Luke Suzana Gotovac-Atlagić, naglasivši potrebu njezine etične i odgovorne primjene, osobito u akademskom okruženju. Istaknula je kako umjetna inteligencija može značajno doprinijeti obradi velikih količina podataka i povećanju učinkovitosti istraživačkog rada, uz nužnost odgovarajuće edukacije korisnika.

Ispred domaćina konferencije, INTERA Tehnološkog Parka, prisutnima se obratio Vedran Šimunović, istaknuvši da je na konferenciji predstavljen zbornik radova „Digitalizacija u zelenoj ekonomiji“, nastao kao rezultat višegodišnjeg rada i suradnje akademskog i realnog sektora. Najavio je i daljnje aktivnosti usmjerene na jačanje inovacijskog ekosustava, uključujući provedbu Inovacijske vaučer sheme u suradnji s Europskom unijom i njemačkim GIZ-om.

Sudionici konferencije zaključili su kako je snažnije povezivanje akademskog, inovacijskog i realnog sektora ključno za dugoročni gospodarski i društveni razvoj Federacije BiH.

