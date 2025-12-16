U oktobru prosječna neto plaća u FBiH 1.632 KM, bruto plaća 2.549 KM

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za oktobar 2025. nominalno je viša za 15,3 posto, a realno viša za 10,7 posto.

U oktobru 2025. u odnosu na septembar 2025. godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 4,8 posto, te djelatnostma – stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 3,8 posto i vađenje ruda i kamena za 3,3 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U isto vrijeme, smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je samo u djelatnosti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 0,7 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za oktobar 2025. u Federaciji BiH iznosila je 2.549 KM i nominalno je viša za 1,9 posto, a realno viša za 1,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za oktobar 2025. nominalno je viša za 15,3 posto, a realno viša za 10,7 posto.

U oktobru 2025. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 547.390. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je ostao na istom nivou, prenosi Novi.

