Danas još malo uživamo u suncu, a onda stiže nova promjena: Evo kakvo će nam vrijeme biti za vikend

Temperature zraka u 07 sati (°C): Drvar i Sokolac -5; Bjelašnica i Livno -3; Bugojno, Prijedor, Sanski Most i Široki Brijeg -2; Jajce, Srebrenica i Zenica -1; Tuzla 0; Banja Luka, Bijeljina i Doboj 1; Ivan Sedlo, Mostar i Sarajevo 2; Bihać 3; Trebinje 4; Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 953 milibara, za 11 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Biometeorološka prognoza: Opšta slika dodatno će se popraviti. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropati neće imati jačih tegoba. Nakon prohladnog jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, tokom dana će sa porastom temperature biti osjetno ugodnije. Savjetujemo Vam da se odjenete slojevito, kako bi se po potrebi raskomotili.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna oko 16 stepeni.

U subotu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći je povremeno moguća slaba kiša. Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i lokalno sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 20 stepeni.

U nedjelju, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine u sjevernim područjima Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 11 do 17, u sjevernim područjima Bosne do 21 stepen.

U ponedjeljak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, na sjeveroistoku Bosne do 24 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari