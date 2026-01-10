Gubitak voljene osobe može izazvati probleme sa srcem: Muškarci pod većim rizikom od smrti

Stanje poznato kao Takotsubo kardiomiopatija povezano je s jakim emocionalnim stresom ili traumatičnim događajima, poput smrti voljene osobe. Simptomi obično uključuju nelagodu u prsima, kratkoću daha, lupanje srca i nepravilan srčani ritam.

Istraživanje provedeno na gotovo 200.000 odraslih osoba u SAD-u pokazalo je da je bolest češća među ženama, ali je stopa smrtnosti kod muškaraca znatno viša (11,2 posto) u odnosu na žene (5,5 posto).

Uzroci ove razlike još uvijek nisu u potpunosti jasni, a pretpostavlja se da hormonske razlike i različiti okidači stresa igraju ulogu.

Tokom pet godina praćenja pacijenata zabilježene su ozbiljne komplikacije, uključujući srčani zastoj, kongestivno zatajenje srca i moždani udar. Istraživači naglašavaju važnost pažljivog nadzora i pravovremene terapije kako bi se smanjio rizik od ovih komplikacija.

Facebook komentari