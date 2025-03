Čović nakon susreta s Plenkovićem komentirao EU put BiH, o Dodiku i NSRS ni riječi

“Važan sastanak s predsjednikom Vlade Hrvatske Andrej Plenković o suradnji, aktualnim izazovima u BiH i procesima na našem EU putu. Potpora Vlade RH i suradnja s Republikom Hrvatskom daje značajan doprinos stabilnoj i evropskoj Bosni i Hercegovini te zaštiti prava i interesa hrvatskoga kao konstitutivnog naroda”, napisao je Čović, prenosi Klix.

Plenković je jučer kazao da će u srijedu organizovati sastanak s Draganom Čovićem i tom prilikom rekao kako presuda koja se odnosi na predsjednika RS-a Milorada Dodika nije pravosnažna te da je na nju moguća žalba.

“Što će to na kraju biti, to ćemo još vidjeti. Mislim da su se tamo relativno brzo smirili tonovi unutar BiH. Što se tiče ruske inicijative, ne čudi me, ona dolazi u jednom kontekstu reaktivacije Rusije na međunarodnoj sceni i vjerojatno žele skrenuti pozornost Vijeća sigurnosti na situaciju u BiH”, rekao je Plenković.

