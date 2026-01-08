EUFOR pojačava zračne kapacitete u BiH FOTO

U narednim danima italijanski i rumunski timovi započet će zajedničku obuku s ciljem što jednostavnije, sigurnije i profesionalnije primopredaje odgovornosti. Kako je saopćeno, fokus obuke bit će na osiguravanju kontinuiteta operacija i održavanju visokih standarda spremnosti u izvršavanju zadataka.

Iz EUFOR-a su naveli da ova saradnja potvrđuje njihovu posvećenost očuvanju visoke operativne spremnosti i neometanom nastavku podrške misiji u Bosni i Hercegovini, posebno u segmentima zračnog transporta i medicinske evakuacije.

Podsjeća se i da je nedavno nova turska četa zvanično započela svoju misiju u sastavu Multinacionalnog bataljona EUFOR-a, nakon uspješno završene zahtjevne integracijske vježbe.

Ovim aktivnostima dodatno je ojačana interoperabilnost među međunarodnim kontingentima, produbljena međusobna saradnja te unaprijeđen timski duh, povjerenje i zajednička posvećenost misiji očuvanja sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, prenosi raport.

