Očekuje se napad Rusije svakog trenutka: Amerikanci izdali hitno upozorenje

Veleposlanstvo, kao i uvijek, preporučuje američkim građanima da budu spremni odmah potražiti sklonište ako se izda upozorenje za opasnost od zračnog udara, navodi se na web stranici veleposlanstva u Kijevu .

“Prije nego što se izda upozorenje za opasnost od zračnog napada, odredite mjesta za skloništa.”

🚨🇺🇸🇺🇦 U.S. Embassy in Kyiv warns of a possible Oreshnik intermediate-range ballistic missile (IRBM) strike – a major aerial attack that could occur in the coming days. As always, the Embassy urges U.S. to be ready to immediately seek shelter if an air raid alert is issued. pic.twitter.com/6urK6uvcGP — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) January 8, 2026

Preuzmite pouzdanu aplikaciju za upozorenje na zračnu opasnost na svoj mobilni telefon, kao što je Air Raid Siren ili Alarm Map.

Odmah potražite sklonište ako je izdano upozorenje za opasnost od zračnog udara.

Pratite lokalne medije za hitne vesti i budite spremni da prilagodite svoje planove.

Održavajte zalihe vode, hrane i lijekova.

U slučaju nužde slijedite upute ukrajinskih dužnosnika i hitnih službi.

„Pregledajte što State Department može, a što ne može učiniti u kriznim situacijama“, stoji u upozorenju“, stoji na web stranici američkog veleposlanstva.

