Očekuje se napad Rusije svakog trenutka: Amerikanci izdali hitno upozorenje

Objavljeno prije 30 minuta

Američko veleposlanstvo u Kijevu primilo je informacije o potencijalno značajnom zračnom napadu koji bi se mogao dogoditi u bilo kojem trenutku u sljedećih nekoliko dana, što je potaknulo hitno javno upozorenje.

Veleposlanstvo, kao i uvijek, preporučuje američkim građanima da budu spremni odmah potražiti sklonište ako se izda upozorenje za opasnost od zračnog udara, navodi se na web stranici veleposlanstva u Kijevu .

“Prije nego što se izda upozorenje za opasnost od zračnog napada, odredite mjesta za skloništa.”

Preuzmite pouzdanu aplikaciju za upozorenje na zračnu opasnost na svoj mobilni telefon, kao što je Air Raid Siren ili Alarm Map.

Odmah potražite sklonište ako je izdano upozorenje za opasnost od zračnog udara.

Pratite lokalne medije za hitne vesti i budite spremni da prilagodite svoje planove.

Održavajte zalihe vode, hrane i lijekova.

U slučaju nužde slijedite upute ukrajinskih dužnosnika i hitnih službi.

„Pregledajte što State Department može, a što ne može učiniti u kriznim situacijama“, stoji u upozorenju“, stoji na web stranici američkog veleposlanstva.


