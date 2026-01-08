Ovo je iskra koja može da ZAPALI AMERIKU VIDEO

Američki grad Minneapolis postao je novo žarište političkih i društvenih sukoba u SAD-u nakon što je agent ICE-a u smrtonosnoj pucnjavi ubio Rene Nicole Good (37), samohranu majku troje djece. Događaj je otvorio lavinu optužbi i suprotstavljenih verzija – od tvrdnji administracije da je riječ o samoodbrani, do navoda lokalnih zvaničnika i očevidaca koji osporavaju da je žena pokušala vozilom udariti službenika, prenosi Blic.

Identitet agenta i rat verzija: “Samoodbrana” ili prekomjerna sila?

Prema izvještajima iz SAD-a, agent ICE-a koji je smrtno upucao Rene Nicole Good u Minneapolisu identificiran je kao Jonathan Ross.

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance kritikovao je medijsko izvještavanje i poručio:

” Ovo je bio napad na federalne organe za provođenje zakona. Ovo je bio napad na zakon i red. Ovo je bio napad na američki narod. ”

Vance je također rekao da je službenik ICE-a imao incident šest mjeseci ranije, kada ga je udario automobil, dodajući:

” Pa zar ne mislite da je možda malo osjetljiv na to da ga neko udari automobilom? ”

Lokalni zvaničnici i očevidci osporavaju tvrdnje savezne vlade da je Good pokušala udariti službenika vozilom. Vance je novinarima u Bijeloj kući rekao:

” Trebalo bi da vas bude sramota. ”

U nastavku je tvrdio da je Rene Nicole Good izgubila život jer je, kako navodi, pokušala nekoga udariti automobilom, te sugerirao da joj je “mozak bio malo ispran”. Posebno je optužio “ekstremnu ljevicu” da podstiče neprijateljstvo prema službenicima.

S druge strane, predsjednik SAD-a Donald Trump ponovio je tvrdnju da je agent postupao u samoodbrani. Kako piše The New York Times, Trump je u intervjuu tražio da se snimak ponovo pusti, uz komentar:

” Ponašala se užasno. ”

Međutim, novinari navode da prikazani video, prema njihovom opisu, ne potvrđuje tvrdnju da je žena “pregazila” agenta. Ipak, Trump je dodao:

” To je užasan prizor. ”

U međuvremenu, glasnogovornica Ministarstva unutrašnje sigurnosti Tricia McLaughlin tvrdi da je žena upucana kada je pokušala “upotrijebiti” vozilo kao oružje.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey te je navode nazvao “glupostima”, dok je bivša potpredsjednica Kamala Harris optužila Trumpa za “manipulaciju”.

Protesti, suzavac i dodatne snage: “Ostavite Minnesotu na miru”

Guverner Minnesote Tim Walz održao je konferenciju za novinare nakon incidenta, potvrdivši da još nije razgovarao s predsjednikom SAD-a. Zatražio je od Trumpove administracije da deeskalira situaciju:

” Molio bih ga da deeskalira situaciju kako bi građani mogli da se povuku i oplakuju, i da istraga bude sprovedena u skladu sa zakonom… ostavite Minnesotu na miru. ”

Demonstrators and federal agents faced off outside the Whipple federal building in Minneapolis. Border Patrol officers deployed teargas + chemical agents and detained multiple people. Eventually the crowd (lots of moms) thinned out bc many of the protesters had to go to work. pic.twitter.com/RQP8mjEuPN — Matt Gutman (@CBSMATTGUTMAN) January 8, 2026

Walz je upozorio da administracija želi iskoristiti situaciju kao “izgovor” za slanje dodatnih snaga na teren, pozvavši građane da protestuju mirno:

” Ovo je drska upotreba sile… Ne dozvolite da to bude katalizator za stvaranje nasilja. ”

Anti-ICE protestors and federal agents clash after fatal shooting in Minneapolis https://t.co/rIUkaYwW1G pic.twitter.com/vw7sglhpsU — New York Post (@nypost) January 8, 2026

U međuvremenu, The New York Times prenosi da će administracija predsjednika Donalda Trumpa rasporediti više od 100 agenata i službenika Carinske i granične zaštite u Minnesotu, preusmjerenih s operacija u Chicagu i New Orleansu, a raspoređivanje bi moglo trajati do nedjelje.

Sekretarka za unutrašnju sigurnost SAD-a Kristi Noem navela je da je jedan policajac povrijeđen i nakon pomoći pušten iz bolnice.

Na ulicama Minneapolisa protesti su se nastavili i prije svitanja. Prema izvještaju CNN-a, demonstranti su se okupili ispred Federalne zgrade “Bishop Henry Whipple”, a došlo je do naguravanja i sukoba nakon pokušaja privođenja jednog muškarca. CNN-ov dopisnik Ryan Young naveo je:

” Ne znamo zašto su odlučili da krenu za ovim gospodinom… a onda su, odjednom, utrčali i pokušali da ga zgrabe. ”

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2026

CNN javlja i da su službenici koristili biber-sprej, kao i supstancu nalik suzavcu, dok se na snimcima vidi dim i čuju demonstranti koji kašlju.

FBI će, prema navodima zvaničnika, samostalno voditi istragu o ubistvu. Biro za krivična hapšenja Minnesote (BCA) saopćio je da neće biti dio istrage, navodeći da više neće imati pristup materijalima i dokazima potrebnim za “temeljnu i nezavisnu istragu”, prenosi NBC.

Ko je bila Rene Nicole Good?

Ubijena žena identificirana je kao Rene Nicole Good (37), samohrana majka troje djece. Njena majka Donna Genger rekla je za “Minneapolis Star Tribune”, prenosi Daily Mail, da je Rene bila:

” Jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikada upoznala… bila je puna empatije… nevjerovatno ljudsko biće. ”

Navodi se da je Rene Nicole Good bila i nagrađivana pjesnikinja. Odrasla je u Colorado Springsu, studije je završila u Norfolku u Virginiji, a bila je udata za komičara Timothy Ray McClain Jr., koji je preminuo 2023. godine. Imaju sina (6), dok se navodi da drugo dvoje djece nije živjelo s njom.

Šta je ICE?

ICE je američka savezna agencija za imigraciju i carinu, zadužena za istrage povezane s unutrašnjom sigurnošću i deportacije osoba za koje SAD smatra da nezakonito borave u zemlji. Operacije ICE-a pojačane su kao dio politike administracije predsjednika Donalda Trumpa prema ilegalnoj imigraciji.

Facebook komentari