Nema više napada? SENAT dao zeleno svijetlo: TRUMP kritizirao Republikance koji su podržali rezoluciju -“trebaju se sramiti”

Američki Senat danas je s 52 glasa za i 47 protiv usvojio proceduralne mjere kojima se rezolucija o vojnom odobrenju prebacuje u sljedeću fazu zakonodavnog procesa. Cilj rezolucije je spriječiti predsjednika Donalda Trumpa da poduzme daljnje vojne akcije protiv Venezuele bez odobrenja Kongresa .

Mjeru su podržali svi demokrati, kao i neki republikanski senatori. Trump je prethodno u intervjuu za New York Times izjavio da bi Sjedinjene Države mogle godinama nadzirati Venezuelu i kontrolirati prihode od prodaje njezine nafte.

Da bi postala zakon, rezolucija mora proći i Zastupnički dom , gdje republikanci također imaju većinu. Čak i ako prođe oba doma Kongresa , bila bi potrebna dvotrećinska većina kako bi se poništio mogući predsjednički veto, kojim je Trump zaprijetio.

Ipak, taj potez predstavlja rijedak znak otpora Trumpu unutar Republikanske stranke . Američki predsjednik oglasio se na društvenim mrežama kako bi kritizirao republikanske senatore koji su podržali rezoluciju, rekavši da se “trebaju sramiti” što pokušavaju oslabiti obrambene moći zemlje.

U međuvremenu, predsjednik venezuelanskog parlamenta Jorge Rodriguez najavio je da će tijekom dana biti pušten značajan broj stranih i venezuelanskih zatvorenika. Rekao je da je to mirovna gesta, koja nije dogovorena ni s jednom drugom strankom.

Prema organizaciji za ljudska prava Foro Penal, u Venezueli se trenutno nalazi 863 politička zatvorenika , uključujući političare, aktiviste, novinare i sudionike prosvjeda uhićene nakon spornih izbora 2024. godine.

