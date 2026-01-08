Bivši kraljevski kuhar otkrio omiljeni doručak princeze Diane

Diana je recept za svoj omiljeni doručak otkrila tokom posjete švicarskom wellness centru, gdje je prvi put probala tradicionalni bircher müesli – prethodnicu današnjih “overnight oats”.Oduševljena ukusom i zdravstvenim benefitima, odmah ga je uvela u kraljevsku kuhinju,pišu Vijesti

Omiljeni doručak princeze Diane sastojao se od zobenih pahuljica natopljenih u svježe iscijeđeni sok od naranče, pomiješanih sa grčkim jogurtom, medom, sokom od limuna, naribanim jabukama, borovnicama i orasima.

McGrady priznaje da je doručak bio toliko ukusan da je često pripremao duplu porciju – jednu za Dianu, a jednu za sebe.

“Bila je to moja mala kraljevska privilegija”, kaže uz osmijeh.

