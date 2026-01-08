Svaštara

Bivši kraljevski kuhar otkrio omiljeni doručak princeze Diane

Objavljeno prije 13 minuta

Prije nego što su zobene kaše postale globalni hit, princeza Diana je uživala u zdravom doručku koji je, prema riječima bivšeg kraljevskog kuhara Darrena McGradyja, jela skoro svaki dan.

Diana je recept za svoj omiljeni doručak otkrila tokom posjete švicarskom wellness centru, gdje je prvi put probala tradicionalni bircher müesli – prethodnicu današnjih “overnight oats”.Oduševljena ukusom i zdravstvenim benefitima, odmah ga je uvela u kraljevsku kuhinju,pišu Vijesti

Omiljeni doručak princeze Diane sastojao se od zobenih pahuljica natopljenih u svježe iscijeđeni sok od naranče, pomiješanih sa grčkim jogurtom, medom, sokom od limuna, naribanim jabukama, borovnicama i orasima.

McGrady priznaje da je doručak bio toliko ukusan da je često pripremao duplu porciju – jednu za Dianu, a jednu za sebe.

“Bila je to moja mala kraljevska privilegija”, kaže uz osmijeh.


