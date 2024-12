Vremenska prognoza za naredne dane

Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare jaka do pojačana bura. Vjetar će u Posavini biti slab, a u drugom dijelu dana umjeren i promjenljiv.

Јutarnja temperatura vazduha od minus jedan do tri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus pet, a dnevna od četiri do osam, na jugu do 13, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi za ponedjeljak, 16. decembra, najavljuju hladnije jutro, oblačno uz slab mraz, dok se oko rijeka i po kotlinama očekuje magla.

Tokom dana na jugu će biti sunčano, dok će se u nižim predjelima na sjeveru i istoku zadržati magla i niski oblaci uz hladnije vrijeme.

Јutarnja temperatura vazduha od minus tri do dva, na jugu do šest, u višim predjelima od minus šest, a dnevna od četiri do osam, na jugu do 12, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Tokom jutra u utorak, 17. decembra, očekuje se česta pojava magle i niske oblačnosti i u tim mjestima biće najhladnije, a u ostalim krajevima sunčanije.

U nastavku dana na jugu i na planinama sunčano i toplije vrijeme, a sunčani periodi uz djelimično razvedravanje očekuju se i u ostalim predjelima.

Јutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus četiri, a dnevna od šest u višim predjelima i mjestima sa maglom do 12 na sjeveroistoku, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Slično vrijeme zadržaće se i u srijedu, 18. decembra. Tokom dana biće pretežno sunčano, a ponegdje će doći i do raslojavanja magle,pišu Vijesti

Јutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od šest u višim predjelima i mjestima sa maglom do 11 na sjeveroistoku, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno vrijeme. U većini krajeva zabilježena je kiša, a na planinama slab snijeg.

