Bliži se četvrtak, diplomatska ofanziva na vrhuncu – jesu li realne sigurnosne prijetnje?

U sedam ujutro, redovnim letom, Vučić putuje u sjedište UN-a. Skrušeno u programu Pink televizije kaže “u četvrtak ćemo da se borimo, ogromna je sila koja nam prijeti, suprotstavit ćemo se jače nego to očekuju”. Na konstataciju voditeljice o ‘nečašću’ crnogorskih vlasti, Vučić odgovara: “A zbog čega to radite kad već individualnu krivičnu odgovornost imamo, a kakvu to drugu odgovornost želite da nametnete Srbiji u ovom trenutku. I kada o tome govorimo onda vam je jasno o kakvom je triku riječ. To je neko radio da bi sopstvnenu savjest mogao da opere zašto će da glasa za Rezoluciju, to je svakome jasno. Mi ćemo već u četvrtak uveče po srpskom vremenu znati ko su nam prijatelji po svijetu, a svi ostali su partneri.”Vlasti u Srbiji, ali i entitetu Republika Srpska uporno zanemaruju tekst Rezolucije, te još upornije tvrde da se njom nameće kolektivna odgovornost, cijelom srpskom narodu. Vučić i Dodik, usklađeni su u izjavama.

“Mi smatramo da je to nepotrebno nanošenje jedne zle etikete čitavom srpskom narodu, oni se bore da kažu da nije, mi mislimo da jeste, jer ako zabranjujete da se, zamislite kakva je to zapadna civilizacijska vrijednost da kažu Sud je nešto presudio a nauka ne smije da se bavi, ili neki sudovi, ne smiju da se bave time, kakva je to priča. Ne želim da shvate kao prijetnju ali to će njima biti najteže iz svega toga se izvući”, rekao je Dodik.

Ovakve i slične izjave Milorada Dodika, najave iz Srbije i Rusije da će Rezolucija o Srebrenici narušiti odnose, podići tenzije, mnogi vide i kao sigurnosnu prijetnju. Je li sve politička igra ili je pak sukob moguć?

“To bi bila katastrofa koja se neće desiti, jedina katastrofa koja se može desiti, jedina katastrofa koju mogu vidjeti da se može desiti jeste da zamre politički dijalog”, stav je visokog predstavnika u BiH, Christiana Schmidta.

“Vidimo da nemamo signala od najozbiljnijih igrača koji bi na bilo koji način upozoravali da može doći do bilo kakvih, ja ću to tako nazvati, sigurnosnih problema u regionu, kako u Republici Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini”, naglasio je ovo Jasmin Ahić, dekan na Fakultetu za kriminalistiku.

Uprkos svemu, dio bh. javnosti se ipak odlučuje na oprez. S Dodikom se, nikad ne zna.

“Koga su zmije jele i guštera se boji, sem toga postoji jedno predratno naravoučenje da se treba spremati u miru, kako bi rat bio nemoguć. Mi u ovim okolnostima ne smijemo zabijati glavu u pijesak”, naveo je Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije Krug 99.

Datum održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će se glasati o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici vrlo je specifičan za BiH, jer je to samo jedan dan nakon što obilježimo 32. godišnjicu prijema u UN. Mnogi to smatraju kao još jednu potvrdu suvereniteta Bosne i Hercegovine u trenucima kada se država osporava,piše N1

A diplomatsku borbu za Bosnu i Hercegovinu, uz ambasasadora Lagumdžiju, nastavljaju i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kao i član Predsjedništva, Željko Komšić, koji putuju u sjedište UN-a, gdje će 23. maja prisustvovati glasanju o Rezoluciji o genocidu.

