Sveštenik iz Sjeverne Irske umro nakon pada u Međugorju

Otac Aidan O’Kane, sveštenik iz okruga Antrim, preminuo je nakon što je zadobio tešku povredu kičme.

Nakon nesreće je operisan i, prema dostupnim informacijama, bio je u procesu oporavka.

Međutim, došlo je do komplikacija te je otac O’Kane preminuo.

Vijest o njegovoj smrti sinoć su objavili Zajednica pasionista i Provincija Svetog Patrika.

“Sa velikom tugom javljamo da je otac Aidan O’Kane preminuo večeras. Neka njegova dobra duša počiva u miru i vaskrsne u Hristovoj slavi. Hvala svima na molitvama koje ste uputili za oca Aidana“, naveli su.

Brojni ljudi izrazili su tugu na društvenim mrežama nakon vijesti o njegovoj smrti.

“Bog ga volio. Borio se do kraja. Počivaj u miru, oče Aidane, ti, tvoja zajednica, porodica i prijatelji ste u mojim mislima i molitvama“, napisao je jedan od njih.

Drugi je poručio: „Mnogo smo se smijali, ali i tugovali zajedno. Izgubili smo jednog od dobrih ljudi. Počivaj u miru, Aidane.“

“Potpuno poražavajuće. Tako divan sveštenik i predivan prijatelj naše porodice“, navodi se u još jednom komentaru,pišu Vijesti

Njegov subrat iz reda pasionista, otac Gerry Donegan, ranije je pozvao ljude da se mole za O’Kanea dok se oporavljao od teške povrede.

O’Kane je ranije služio kao vikar i ekonom u Tobar Mhuireu. Bio je i pomoćnik direktora formacije studenata pasionista, a učestvovao je i u upravljanju Houben centrom u Ardoyneu.

Njegovo posljednje imenovanje bilo je mjesto župnika u Mount Argusu u Dublinu, gdje se nalazi Svetište svetog Karla.

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