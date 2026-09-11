Džekin efekat je nevjerovatan: Ulaznice za oproštajni meč rasprodane u rekordnom roku

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u četvrtak je objavio cijene ulaznica za narednu domaću utakmicu reprezentacije BiH u Ligi nacija.Riječ je o susretu koji će Zmajevi 02. oktobra odigrati protiv selekcije Švedske, a koji privlači posebnu pažnju zbog činjenice da će biti posljednji koji će Edin Džeko odigrati u dresu reprezentacije BiH.

Savez je putem specijalizovane platforme pustio u pretprodaju veliki broj ulaznica, a one su rasprodane u rekordnom roku za samo desetak minuta.

To najbolje ilustruje kakav efekat Edin Džeko ima na reprezentaciju BiH i na srca bh. navijača,piše Avaz

Nema sumnje da nas protiv Švedske čeka veliki spektakl, ali i noć prepuna emocija koja nikoga neće ostati ravnodušnim.

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