Stravična nesreća kod Rogatice: Poginula državljanka Francuske, uhapšen vozač Audija s Ilidže

Vozač Audija SQ8 G. H. s područja Ilidže uhapšen je nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila u mjestu Zaganović kod Rogatice, a u kojoj je poginula državljanka Francuske,piše Avaz

Nesreća se dogodila jučer oko 15 sati, a u njoj su učestvovala četiri vozila – Audi SQ8, BMW kojim je upravljao državljanin Francuske P. Dž., Audi A6 za čijim je volanom bio državljanin Srbije G. Đ. te teretno vozilo MAN kojim je upravljao E. Č. iz Donjeg Vakufa, piše Srna.

U ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno je stradala suvozačica u BMW-u, državljanka Francuske.Vozač Audija SQ8 G. H. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, saopćeno je iz policije.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su pripadnici Policijske stanice Rogatica, u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

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