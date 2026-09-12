Crna hronika

Odlazak “mostarske laste”: Preminuo Emir Balić, legenda Mostara i skokova sa Starog mosta

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Objavljeno prije 1 sat

Mostar je večeras ostao bez jednog od svojih najprepoznatljivijih simbola. U 92. godini života preminuo je Emir Balić, legendarni mostarski skakač sa Starog mosta i čovjek koji je decenijama bio neraskidivo vezan za jednu od najpoznatijih tradicija Mostara.

 Emir Balić - Al Jazeera Balkans

Balić je bio mnogo više od vrhunskog skakača. Bio je jedan od ljudi koji su svojim životom, hrabrošću i predanošću čuvali duh mostarskih skokova i prenosili priču o ovoj višestoljetnoj tradiciji generacijamaNjegovo ime ostalo je trajno upisano u historiju skokova sa Starog mosta, a njegova pojava i priče o skokovima bile su dio identiteta Mostara i prepoznatljive slike grada širom svijeta.

Emir Balić bio je i jedan od svjedoka vremena u kojem su skokovi sa Starog mosta predstavljali mnogo više od sportskog nadmetanja – bili su simbol hrabrosti, tradicije, pripadnosti gradu i ljubavi prema Neretvi.Odlaskom Emira Balića Mostar gubi još jednu veliku legendu, čovjeka čije je ime postalo dio kolektivnog sjećanja grada.

Ostat će upamćen po skokovima, hrabrosti, osmijehu i neizbrisivoj vezi sa Starim mostom i Neretvom.

Emire, neka ti je lahka mostarska zemlja.

Porodici, prijateljima i svim njegovim Mostarcima upućujemo iskreno saučešće.


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