Drama na autoputu: Upucan policajac, napadač mu ukrao automobil i pištolj, uhapšen je

Napadač, 21-godišnjak, oteo mu je službeni pištolj i pobjegao policijskim automobilom, ali je ubrzo uhapšen u Radovljici.

Ranjeni policajac je van životne opasnosti. Iz ljubljanske policije pojasnili su da je osumnjičeni prije napada izazvao saobraćajnu nesreću, piše 24ur.com.

Napad nakon nesreće

Ljubljanska policija izvijestila je da su njihovi saobraćajni policajci jutros nešto prije 9 sati na autoputu kod izlaza Šmartno zaustavili vozača.

Prema prvim informacijama, on je prethodno uzrokovao saobraćajnu nesreću na ljubljanskoj obilaznici i pobjegao u pravcu Kranja.

Tokom policijskog postupanja, vozač je policajcu oteo službeni pištolj i ranio ga hicem. Povrijeđenom policajcu pružena je prva pomoć i prevezen je u bolnicu, a iz policije su potvrdili da nije životno ugrožen. U incidentu niko drugi nije povrijeđen. Napadač je nakon toga ukrao policijski automobil i nastavio bijeg prema Gorenjskoj.Policija je bjegunca locirala kod Lesca, a nakon potjere uhapšen je u Radovljici. Riječ je o 21-godišnjem slovenačkom državljaninu, kojem je određen pritvor. Kriminalisti i policajci provode uviđaj i prikupljaju informacije o svim okolnostima događaja

Motiv napada još nije poznat, a policija zbog istrage ne otkriva više detalja. Na terenu su i timovi sa psima koji pretražuju područje uz autoput u potrazi za dokazima. Na jednom parkingu, koji je ograđen policijskom trakom, kriminalisti pregledavaju vozilo za koje se pretpostavlja da je ukradeni policijski automobil.

Problemi u saobraćaju

Tokom policijske akcije u Radovljici, iz preventivnih razloga bile su zatvorene osnovna škola, vrtić, dom zdravlja, općinska zgrada, dvije srednje škole i više trgovina. Stanje se u međuvremenu normalizovalo,piše Avaz

Iz osnovne škole u Radovljici potvrdili su da ih je policija obavijestila o prestanku opasnosti i da se nastava odvija prema rasporedu. Pojasnili su da se prijetnja nalazila u blizini škole, a ne u samoj zgradi.

Zbog uviđaja, autoput prema Jesenicama zatvoren je na dionici između Koseza i Šmartnog, što je izazvalo velike gužve koje se protežu do zapadnog dijela ljubljanske obilaznice.

Vozači se pozivaju da prate signalizaciju i uputstva policije. Nadležne službe rade na što bržoj normalizaciji saobraćaja.

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