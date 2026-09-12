Ogroman mlaz vode usred Splita, izgledalo je kao da se otvorio krater

SNAŽAN mlaz vode jutros je na Poljani kneza Trpimira u Splitu, odmah uz Pazar i Nadbiskupsku palaču, stvorio prizor kao da se nasred ceste otvorio golemi krater. Na snimci koju je dobio Index vidi se kako voda pod velikim pritiskom izbija iz šahta i razlijeva se prometnicom na jednom od ključnih prilaza autobusnom kolodvoru i trajektnoj luci.https://www.index.hr/vijesti/clanak/video-u-centru-splita-se-stvorio-gejzir/2833578.aspx

Unatoč dramatičnom prizoru, cesta nije propala niti je kolnik oštećen. Veliki mlaz vode oko šahta iz daljine stvara dojam duboke rupe u asfaltu.U kratkom vremenu pala golema količina kiše,piše Index

Sve se dogodilo tijekom snažnog nevremena koje je jutros pogodilo Split. U samo jednom satu na pojedinim dijelovima grada palo između 55 i 70 litara kiše po četvornom metru, dok je meteorološka postaja Prirodoslovne škole do 10 sati izmjerila čak 77 litara. Za usporedbu, prosječna količina oborina za cijeli rujan na postaji Split-Marjan iznosi oko 71 litru po četvornom metru.

Problemi su zabilježeni diljem grada. Voda se zadržavala na Poljičkoj cesti i u Ulici Bruna Bušića, a u Zvonimirovoj su zbog pritiska izlijetali poklopci šahtova. Direktor splitskog Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je golema količina vode u vrlo kratkom vremenu preopteretila sustav te da su ekipe intervenirale na više od 20 lokacija. Povećani tlak u kanalizacijskoj mreži upravo je na pojedinim mjestima uzrokovao izbijanje vode kroz šahtove.

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