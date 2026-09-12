Dr. Azra Husić: Jetra može propadati, a da ne osjetite simptome

S tim u vezi razgovorali smo s gastroenterologinjom Azrom Husić, koja je za portal Vijesti.ba istakla kako masna jetra predstavlja jedan od prvih načina na koji jetra reaguje na različite faktore koji mogu dovesti do njenog oštećenja.

“Ranije se smatralo da je masna jetra potpuno reverzibilna, odnosno da jetra može da se vrati u prvobitno stanje. Međutim, s obzirom na to koliko je danas česta, došlo je do promjena u medicinskom shvatanju i pristupu ovoj bolesti”, navodi Husić u razgovoru za Vijesti.ba.Prema njenim riječima, masna jetra više se ne smatra potpuno bezazlenim stadijem, jer može predstavljati uvod u fibrozu, odnosno stvaranje ožiljnog tkiva u jetri, što u uznapredovalim slučajevima može dovesti do ciroze.

Metabolički sindrom jedan od glavnih uzroka

Kada se govori o masnoj jetri, jedan od najčešćih uzroka jeste metabolički sindrom, koji je danas veoma rasprostranjen i ne pogađa samo starije osobe. Može se javiti i kod mlađih, pa čak i kod djece.

Metabolički sindrom obuhvata čitav niz poremećaja, među kojima su povećana tjelesna težina, povišen krvni pritisak i šećerna bolest, odnosno dijabetes.

“Radi se o mnogo kompleksnijem procesu i čitavom nizu metaboličkih poremećaja, a ne samo o tome da neko voli da jede i ima višak kilograma”, objašnjava Husić.

Masna jetra, dodaje, može biti povezana i s drugim bolestima jetre, uključujući virusne hepatitise, alkoholnu bolest jetre i autoimune bolesti.

Sama povremena konzumacija određene hrane, kaže, teško će dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre. Ali, problem nastaje kada postoji dugotrajan poremećaj metabolizma cijelog organizma.

“Tihi” organ koji dugo ne upozorava na problem

Jedna od najvećih poteškoća kod bolesti jetre jeste činjenica da dugo mogu proći gotovo bez simptoma.

Jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, pa pacijent često ne osjeti da se u organizmu već odvijaju procesi oštećenja. U početnoj fazi masne jetre osoba može biti potpuno bez tegoba.

Zbog toga se bolest nerijetko otkrije slučajno, tokom rutinskih laboratorijskih analiza, kada se utvrdi povećanje vrijednosti jetrenih enzima, odnosno transaminaza.

Posebno važan laboratorijski pokazatelj je ALT, alanin-aminotransferaza, čije povećane vrijednosti mogu biti jedan od razloga za daljnje ispitivanje funkcije jetre i upućivanje pacijenta hepatologu.

“Vrlo često se veliki broj bolesti jetre otkrije slučajno. Pacijent ode u laboratoriju na rutinski pregled, a ljekar mu kaže da ima povišene transaminaze”, pojašnjava nam Husić,pišu Vijesti

Kod nekih osoba ultrazvučni pregled može pokazati uvećanu ili masnu jetru iako nemaju nikakve simptome, dok laboratorijski nalazi ponekad mogu biti potpuno uredni.

Zbog toga doktorica upozorava da činjenica da osoba nema tegobe ne znači nužno da je stanje jetre potpuno uredno.

Termin “nealkoholna masna jetra” više nije u upotrebi

Promijenila se i medicinska terminologija. Raniji naziv “nealkoholna masna bolest jetre” (NAFLD) se više ne koristi, jer nije dovoljno precizno opisivao metaboličku prirodu bolesti i mogao je stvarati zabunu kod pacijenata.

Novi pristup više naglašava metaboličke faktore koji stoje iza bolesti, a ne samo odsustvo konzumiranja alkohola.

Takva terminološka promjena važna je i zbog toga što sama riječ “nealkoholna” kod pacijenata može otvoriti nepotrebna pitanja i stvoriti pogrešnu predstavu o prirodi bolesti.

Zablude u vezi alkohola

Jedna od zabluda koja se povremeno može čuti jeste da osoba koja ima bolest jetre obavezno konzumira alkohol – manje, više redovno ili povremeno.

Jetra, objašnjava, u velikoj mjeri odražava opšte stanje organizma, s obzirom na to da ima ključnu ulogu u metabolizmu brojnih supstanci koje unosimo u tijelo.

Ne postoji “čarobna” dijeta za jetru, ali ima ishrane koju trebate izbjegavati

Kada je riječ o prehrani, ne postoji jedna posebna dijeta koja može sama izliječiti bolest jetre. Ipak, određene prehrambene navike mogu biti dio pristupa očuvanju zdravlja jetre.

Preporučuje se izbjegavanje alkohola i gaziranih pića, kao i pretjerano slane, masne i jako začinjene hrane. Umjesto toga, prednost treba dati zdravoj i uravnoteženoj prehrani, dok se kao jedan od poželjnih obrazaca ishrane izdvaja mediteranska prehrana, koja podrazumijeva raznovrsne namirnice i kvalitetne izvore masti, poput maslinovog ulja.

Od fibroze do ciroze

Stepen oštećenja jetre može se procjenjivati različitim metodama, a patohistološka analiza, odnosno biopsija jetre, omogućava procjenu promjena u tkivu na mikroskopskom nivou.

Oštećenje se može klasificirati kroz različite stepene fibroze, pri čemu četvrti stepen, F4, označava cirozu.

Za razliku od ranijih faza oštećenja, ciroza predstavlja uznapredovalo stanje u kojem se jetra ne može u potpunosti vratiti u prvobitno stanje.

Ipak, uklanjanje uzroka bolesti može značajno pomoći jetri da se oporavi i smanji stepen oštećenja.

To je posebno vidljivo kod virusnih hepatitisa. Kod hepatitisa C danas je moguće potpuno izliječiti virusnu infekciju, nakon čega kod određenog broja pacijenata može doći i do djelimične regeneracije jetre i smanjenja fibroze.

Husić navodi primjer pacijenata koji su imali fibrozu F3, a nakon uspješnog liječenja i određenog perioda oporavka mogu preći u niži stepen, poput F2.

Koliko će trajati oporavak zavisi od brojnih faktora i razlikuje se od pacijenta do pacijenta. Zbog toga se stanje jetre nakon liječenja prati kroz vrijeme kako bi se utvrdilo da li dolazi do smanjenja oštećenja.

Jetra je organ koji ne treba čekati da “zaboli” da bismo počeli brinuti o njoj. Uklanjanjem uzroka koji je doveo do oštećenja moguće je zaustaviti ili usporiti napredovanje bolesti, a kod brojnih pacijenata otvoriti i prostor za značajan oporavak.

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