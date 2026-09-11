Otkriven motiv napada u školi? Napadač i žrtva se jučer posvađali: “Čuvaj me se”

Kako neslužbeno doznaje Index, napadač i napadnuti učenik jučer su se posvađali. Tijekom te svađe napadač je otvoreno zaprijetio vršnjaku poručivši mu da ga se čuva, da bi se jutros iza 8 sati u školi pojavio naoružan i maskiran fantomkom s jasnom namjerom da tu prijetnju i ostvari.Ušao s fantomkom u školi, spremačica pokušala zaštititi učenika

Učenici koji su se jutros okupili ispred školske zgrade u Konavoskoj ulici prepričavaju kako je napadač s fantomkom preko cijelog lica ušao u školu i odmah krenuo prema učeniku s kojim se jučer sukobio. Kada je nasrnuo nožem na svoju metu, u pomoć je priskočila školska spremačica koja ga je pokušala spriječiti i zaštititi dječaka, no napadač je u napao i nju..

U napadu su ozlijeđeni učenik, koji je bio primarna meta napadača, te hrabra djelatnica škole. Oboje su vozilima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu na sanaciju ozljeda, dok je napadač pod policijskim nadzorom. Učenici koji su izašli iz zgrade navode kako na ulazu imaju tek operativnu djelatnicu za sigurnost, stariju ženu koja pred naoružanim i maskiranim mladićem nije imala nikakve šanse,piše Index

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