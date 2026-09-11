Horor u Parizu: Donnarummu tukli i vezali, trudnu partnericu vukli za kosu

Golman Manchester Cityja Gianluigi Donnarumma bio je udaren, vezan i izložen prijetnjama nožem tokom provale u njegov stan u Parizu 2023. godine, dok je njegova tadašnja djevojka, a danas supruga Alessia Elefante, bila trudna.Detalji pljačke izneseni su tokom dvodnevnog suđenja pred krivičnim sudom u Parizu. Donnarumma je u iskazu naveo da ga je jedan od razbojnika udario u lice bokserom i prijetio mu nožem. Lopovi su odnijeli skupocjene satove, nakit, torbe i novac, kao i ključeve Mercedesa i Lamborghinija,pišu Vijesti

Elefante je kazala da su je razbojnici prisiljavali da im otkrije šifru sefa. Kada je rekla da je ne zna i da je sef prazan, povukli su je za kosu i udarili po nogama. „Rekla sam da sam trudna, ali su nastavili“, navela je u iskazu. Donnarumma im je potom dao šifru, ali se ispostavilo da je sef zaista bio prazan.

Prema policiji, četvorica razbojnika ušla su u stan preko krova, koristeći ljestve, a zatim se spustila na balkon i kroz prozore ušla u stan. Istragom je utvrđeno da su pljačku navodno organizovali Ilyas Kherbouch i Khyan Mamouni, koji negiraju optužbe. Dvojica drugih počinitelja, koji su u vrijeme pljačke bili maloljetni, osuđena su na tri, odnosno četiri godine zatvora, dok je jedan osumnjičeni preminuo u zatvoru 2024. godine.

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