On je jedini pjevač pred kojim je Marija Šerifović imala tremu

Ipak, malo je poznato da je i sama Marija svojevremeno imala posebnu tremu pred jednim legendarnim pjevačem.

Višedecenijsko prijateljstvo koje su imali Verica Šerifović i Šaban Šaulić iznjedrilo je brojne anegdote koje njihove porodice, prijatelji i kolege i danas prepričavaju.Marija je kroz osmijeh priznala da mnoge od tih priča nisu baš za javnost, ali je ipak otkrila nekoliko zanimljivih detalja o njihovom druženju.

“Moja majka i Šaban su najviše radili, to su sati života i godine, mada nisu sve priče baš za medije”, rekla je Marija.

Dodala je da gotovo nije prošao nijedan nastup nakon kojeg Šaban ne bi odveo Vericu na benzinsku pumpu, gdje joj je kupovao poklone i čokolade. Sve čokolade, kako je ispričala Marija, završavale su kod nje jer Verica ne jede slatko.

Šerifović je potom otkrila i da je upravo Šaban bio jedina osoba pred kojom je osjećala posebnu vrstu treme,pišu Vijesti

Njihovo poznanstvo ostalo joj je duboko urezano u sjećanje, a jedan njegov poziv smatra jednim od najvažnijih trenutaka u svojoj karijeri.Sjećam se, trebao je da ima drugi koncert u Sava centru i on onako tiho priča o tome kako uskoro ima koncert i kaže mi: ‘Nešto sam razmišljao, hajde ti meni da budeš gost’. Ja sam za trideset sekundi mogla da budem u kupatilu da dođem sebi, da se polijevam vodom, jer je to najveća trema i najveća odgovornost koju sam u svom životu doživjela”, ispričala je Marija i dodala:

“Kada bi me neko pitao koja pojavljivanja su mi u životu najvažnija, a da nisu u pitanju moji koncerti, rekla bih to sa Šabanom Šaulićem. Ja sam Šabanu Šauliću bila gost, vi niste“, istakla je kroz osmijeh.

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