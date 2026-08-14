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Ovo je žena koja je nestala nakon požara u Omišu

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Objavljeno prije 5 sati

Potraga za Draganom Antešević ograničena je na područje Stanića

Tokom velikog požara koji je zahvatio područje Omiša, u mjestu Stanići nestala je 34-godišnja Dragana Antešević. Hrvatska policija objavila je njenu fotografiju i podatke kako bi pomogla u potraziRanije je u medijima objavljeno da je Dragana državljanka Bosne i Hercegovine te da su se u automobilu nalazile tri osobe. Jedna od njih je, prema ranijim informacijama, teško povrijeđena.Potraga je trenutno usmjerena na područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo prije nego što se Dragana udaljila,pišu Avaz


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