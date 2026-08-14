Trumpov zet pokušat će spasiti plan za Gazu

Kushner će, zajedno s visokim predstavnikom Odbora za mir Nikolajem Mladenovom, posjetiti Izrael i Egipat, ključnu posredničku zemlju u pregovorima.

Do posjete dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu 9. augusta javno odbacio američki plan od 15 tačaka, koji je krajem jula predstavio Mladenov. Plan predviđa razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga s teritorije Gaze.

Iako je Hamas prihvatio plan, Izrael je poručio da će eventualno povlačenje svojih snaga usloviti „stvarnim“ razoružavanjem palestinske militantne organizacije.

Izvor iz Odbora za mir rekao je da se Kushner i Mladenov nadaju „konstruktivnim razgovorima“ o Trumpovom sveobuhvatnom mirovnom planu za Gazu. U okviru tog plana u oktobru 2025. proglašen je prekid vatre, što je predstavljalo prvu veću prekretnicu u sukobu. Izraelski napadi od tada su smanjeni, ali nisu u potpunosti prestali.

„Sjedinjene Američke Države i Izrael slažu se oko željenog ishoda u Gazi, a to je demilitarizacija Hamasa“, rekao je izvor, uz zahtjev da ostane anoniman.

Dodao je da će tokom posjete biti saslušane izraelske zabrinutosti i razgovarano o narednim koracima, uz nadu da će pregovori ubrzati dosadašnji napredak.

Prvobitna verzija plana predviđala je postepeno povlačenje izraelskih snaga iz velikog dijela Gaze. Međutim, Mladenov je kasnije povukao ranije navode i poručio da izraelske snage neće morati napustiti enklavu dok Hamas u potpunosti ne bude razoružan.

Netanyahu, koji se suočava s političkim pritiskom uoči parlamentarnih izbora u oktobru, poručio je da povlačenja neće biti te je izrazio sumnju u spremnost Hamasa da se razoruža. Izrael traži da Hamas svoje oružje uništi na način koji bi se mogao nezavisno provjeriti.

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