Lazanje s tikvicama i sirom: Jednostavan recept za savršen ljetni ručak

Lazanje ne moraju uvijek sadržavati meso da bi bile ukusne. Ova lagana verzija s tikvicama i sirom odličan je izbor za ljetni ručak, posebno kada je sezona tikvica u punom jeku.Sastojci:
250 g listova za lazanje
2 srednje tikvice
300 g ricotte
200 g mozzarelle
Sastojci:
250 g listova za lazanje
2 srednje tikvice
300 g ricotte
200 g mozzarelle
Tekst se nastavlja ispod oglasa
50 g ribanog parmezana
maslinovo ulje, so i biber
svježi bosiljak
Za bešamel:
50 g maslaca
2 kašike brašna
500 ml mlijeka
prstohvat muškatnog oraščića
so i biber
Priprema
Za pripremu vam trebaju listovi za lazanje, dvije srednje tikvice, ricotta, mozzarella, parmezan, maslinovo ulje i nekoliko osnovnih začina. Poseban okus daje kremasti bešamel od maslaca, brašna i mlijeka.
Tikvice narežite na tanke ploške, premažite maslinovim uljem i kratko ispecite na tavi kako bi omekšale. U međuvremenu pripremite bešamel tako što ćete otopljenom maslacu dodati brašno, a zatim postepeno mlijeko. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem,piše Avaz
U posudu prvo stavite malo bešamela, zatim listove lazanja, tikvice, ricottu, bešamel i mozzarellu. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sastojke, a završite bešamelom i parmezanom.
Pecite oko 35 do 40 minuta na 180 stepeni, dok površina ne dobije zlatnu boju. Prije posluživanja ostavite lazanje desetak minuta da se malo ohlade i stegnu.