Lazanje s tikvicama i sirom: Jednostavan recept za savršen ljetni ručak

Lazanje ne moraju uvijek sadržavati meso da bi bile ukusne. Ova lagana verzija s tikvicama i sirom odličan je izbor za ljetni ručak, posebno kada je sezona tikvica u punom jeku.Sastojci:

250 g listova za lazanje

2 srednje tikvice

300 g ricotte

200 g mozzarelle

Sastojci:

250 g listova za lazanje

2 srednje tikvice

300 g ricotte

200 g mozzarelle

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50 g ribanog parmezana

maslinovo ulje, so i biber

svježi bosiljak

Za bešamel:

50 g maslaca

2 kašike brašna

500 ml mlijeka

prstohvat muškatnog oraščića

so i biber

Priprema

Za pripremu vam trebaju listovi za lazanje, dvije srednje tikvice, ricotta, mozzarella, parmezan, maslinovo ulje i nekoliko osnovnih začina. Poseban okus daje kremasti bešamel od maslaca, brašna i mlijeka.

Tikvice narežite na tanke ploške, premažite maslinovim uljem i kratko ispecite na tavi kako bi omekšale. U međuvremenu pripremite bešamel tako što ćete otopljenom maslacu dodati brašno, a zatim postepeno mlijeko. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem,piše Avaz

U posudu prvo stavite malo bešamela, zatim listove lazanja, tikvice, ricottu, bešamel i mozzarellu. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sastojke, a završite bešamelom i parmezanom.

Pecite oko 35 do 40 minuta na 180 stepeni, dok površina ne dobije zlatnu boju. Prije posluživanja ostavite lazanje desetak minuta da se malo ohlade i stegnu.

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