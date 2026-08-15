Sud odbacio postupak protiv Luke Dončića: Goltes tražila izdržavanje, spominjale se ogromne cifre

Sudski postupak Luke Dončića u Kaliforniji, koji je pokrenula njegova bivša vjerenica Anamarija Goltes, formalno je završen. Sudija Melisa C. Lajons (Melissa C. Lyons) odobrila je odbacivanje slučaja bez predrasuda, što znači da Goltes u budućnosti može ponovo pokrenuti postupak ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uslovi. Odlukom tako nije riješeno pitanje samog izdržavanja njihovih kćerki, već je zatvoren postupak pred kalifornijskim sudom.Prema pisanju Njujork posta (New York Post), advokati obje strane učestvovali su na ročištu putem videoveze. Dončića je zastupala poznata advokatica za porodično pravo Laura Vaser (Laura Wasser), dok je pravni tim Goltes predvodio Evan C. Ikovic (Evan C. Ickovic). Vaser je tokom ročišta tvrdila da postupak u Kaliforniji od početka nije ni trebao biti pokrenut, uz kritike zbog vremena koje je potrošeno prije njegovog povlačenja.

Zahtjev podnesen u martu

Goltes je još 9. marta podnijela zahtjev za izdržavanje njihovih kćerki, kao i za pokrivanje advokatskih troškova. U dokumentima nije bio naveden konkretan iznos, ali su se u javnosti pojavile informacije da je tražila između 300.000 i 600.000 dolara mjesečno. Samo dan kasnije Dončić je javno potvrdio da je njihova višegodišnja veza okončana i da više nisu vjereni.

Dončićev pravni tim potom je osporio nadležnost kalifornijskog suda. U argumentaciji je navedeno da ni košarkaš, ni Goltes, niti njihove kćerke nisu stanovnici Kalifornije, dok je porodični postupak već bio pokrenut u Sloveniji, gdje djeca žive. Upravo zbog toga njegova strana je insistirala da slovenački sud treba odlučivati o pitanju starateljstva i izdržavanja,piše Avaz

Slovenija ostaje ključna

Dončićevi advokati su u svom zahtjevu tvrdili i da je Goltes pokušala iskoristiti kalifornijske propise koji omogućavaju izuzetno visoke iznose alimentacije. Kalifornijski sud je sada slučaj odbacio, ali time nije utvrđeno koliko će Dončić eventualno morati plaćati za izdržavanje djece. Taj dio spora mogao bi se nastaviti pred nadležnim institucijama u Sloveniji.

Zbog toga ova odluka ne znači da je pitanje alimentacije trajno riješeno niti da Dončić neće imati obavezu izdržavanja svojih kćerki. Samo je jasno da se postupak pokrenut u Kaliforniji završio bez odluke o njegovoj suštini, dok će se o finansijskim obavezama i drugim porodičnim pitanjima odlučivati u okviru nadležnosti koju je prihvatio slovenački pravni sistem.

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