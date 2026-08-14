Hobotnica se prilijepila ribaru za lice: Pogledajte kako se uspio osloboditi

Nesvakidašnji i veoma neugodan incident doživio je filipinski ribar Džeser Servantes tokom ribolova kod Puerto Prinsese na otoku Palavan, kada mu se uhvaćena hobotnica iznenada snažno prilijepila za lice.Na snimku incidenta vidi se kako Servantes pokušava rukama ukloniti hobotnicu, ali bez uspjeha. Njeni pipci čvrsto su se prilijepili za njegovo lice, dok su prijanjaljke dodatno otežavale pokušaj da je odvoji.Kako je situacija postajala sve neugodnija, ribar je morao posegnuti za drvenim štapom, kojim je pokušao osloboditi lice.

– Što duže ostaje prilijepljena i jače steže, postaje sve bolnije jer vam sve snažnije usisava kožu – opisao je Servantes svoje iskustvo.

Snimak privukao pažnju

Snimak incidenta brzo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a pojedini korisnici posumnjali su da je scena namještena kako bi privukla preglede.

Servantes je odbacio takve tvrdnje, navodeći da hobotnice tokom ribolova mogu pružiti snažan otpor i svojim pipcima uhvatiti ribara.

Snažan hvat

Hobotnice imaju stotine prijanjaljki raspoređenih na svojih osam krakova, dok se veliki dio njihovih neurona nalazi upravo u kracima.

To im omogućava izuzetno precizne i složene pokrete, ali i veoma snažno prianjanje kada pokušavaju pobjeći ili se odbraniti.

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