Više od 530 ljudi tražilo pomoć nakon pomračenja Sunca u Španiji: Najviše problema izazvale oči i vrućina

Više od 530 ljudi širom Španije zatražilo je medicinsku pomoć nakon potpunog pomračenja Sunca koje je u srijedu zahvatilo dijelove zemlje. Velika većina slučajeva odnosila se na blaže očne tegobe, vrtoglavicu, manje povrede i posljedice izloženosti visokim temperaturama.Prema dosadašnjim podacima zdravstvenih službi, nije bilo ozbiljnih zdravstvenih posljedica povezanih s pomračenjem, dok se konačni podaci s Kanarskih ostrva još očekuju, piše „Independiente“.

Zdravstvene vlasti ocijenile su da su građani uglavnom poštovali preporuke i pravilno koristili zaštitne naočale.

U Kataloniji najviše slučajeva

Najviše intervencija zabilježeno je u Kataloniji, gdje su zdravstvene službe od srijede ujutro do četvrtka u podne pružile pomoć za 134 osobe. Među njima je bilo 40 slučajeva očnih tegoba.

U Madridu je zabilježen 101 slučaj, uglavnom zbog vrtoglavice, problema s očima i opće nelagode.

U Asturiji su zdravstveni centri zabilježili 64 konsultacije, među kojima je 18 slučajeva odgovaralo simptomima opekotina od sunca, prenosi Tanjug.U Baskiji je pruženo 58 usluga zbog blažih očnih tegoba, dok su u Andaluziji zabilježene 44 posjete hitnim oftalmološkim službama.

Nije bilo hospitalizacija

Nijedan od ovih slučajeva nije bio ozbiljan niti je zahtijevao hospitalizaciju.

U Mursiji su liječene 32 osobe zbog blažih očnih problema, dok je u Aragonu zabilježeno oko 30 slučajeva, uglavnom zbog manjih povreda i modrica zadobijenih na mjestima predviđenim za posmatranje pomračenja.

La Rioha i Valensijanska zajednica prijavile su po oko 20 incidenata, uključujući očne tegobe, manje povrede, nesvjestice i napade anksioznosti.

Na Balearskim ostrvima oko 20 ljudi zatražilo je pomoć zbog problema s očima.

U Kastilji-La Manči zabilježena su 22 incidenta, uglavnom povezana s velikom vrućinom, vrtoglavicom i padovima, dok je u Galiciji prijavljeno 19 slučajeva koji su zahtijevali opću medicinsku pomoć, bez potvrđenih direktnih povreda oka.

Kastilja i Leon prijavili su još 10 incidenata, Navara devet, dok su u Ekstremaduri zabilježena tri slučaja poremećaja vida.

U Kantabriji, Seuti i Melilji nije bilo prijavljenih zdravstvenih problema povezanih s pomračenjem,piše Avaz

Upozorenje stručnjaka

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da odsustvo neposrednih simptoma ne znači nužno da nije došlo do oštećenja oka.

Povrede mrežnjače izazvane direktnim gledanjem u Sunce mogu se ispoljiti tek 24 do 48 sati nakon izlaganja, a u pojedinim slučajevima i kasnije.

Zbog toga će hitne i oftalmološke službe narednih dana nastaviti pratiti moguće posljedice izlaganja Sunčevom zračenju.

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