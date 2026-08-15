Zmije napadaju: Mostarski ljekari upozorili na grešku koju mnogi prave

U Klinici za infektivne bolesti SKB-a Mostar od aprila ove godine evidentirano je 12 slučajeva ugriza zmije otrovnice. Osam pacijenata zbog djelovanja otrova zadržano je na bolničkom liječenju, a svi su uspješno izliječeni bez posljedica.Specijalistica infektologije SKB-a Mostar dr. Svjetlana Grgić kazala je da su svi hospitalizirani pacijenti bili zdravstveno ugroženi, ali da je njihov ishod bio povoljan.

Zmije sve aktivnije

– Do sada je u Klinici za infektivne bolesti SKB-a Mostar registrirano 12 bolesnika s ugrizom zmije otrovnice. Prvi slučaj zabilježen je u aprilu ove godine, a osam pacijenata zahtijevalo je hospitalni nadzor i tretman. Svi su otišli na kućnu njegu izliječeni, bez posljedica – kazala je Grgić.

Iz SKB-a Mostar navode da se prosječno godišnje bilježi između sedam i deset slučajeva te da ovogodišnji broj, prema desetogodišnjem praćenju, ne odstupa značajno od višegodišnjeg prosjeka.

Najveći broj ugriza događa se lokalnom stanovništvu tokom poljoprivrednih radova, uglavnom u jutarnjim i večernjim satima.

U Hercegovini obitava 13 vrsta zmija, a najpoznatija i najopasnija otrovnica je poskok (Vipera ammodytes), prepoznatljiv po roščiću na vrhu glave i cik-cak šari na leđima.

Šta uraditi nakon ugriza?

Govoreći o prvoj pomoći, dr. Grgić naglašava da su smirenost, mirovanje i što brži transport do zdravstvene ustanove od velikog značaja.Važno je umiriti osobu koja je doživjela ugriz, objasniti joj važnost tjelesnog mirovanja i nepotrebnih kretnji. Ugrizeni dio tijela treba postaviti ispod razine srca kako bi se usporilo širenje otrova te obavezno ukloniti uske predmete s ekstremiteta, poput prstenja, satova ili narukvica, jer može doći do otoka – upozorila je Grgić.

Posebno je naglasila da nakon ugriza ne treba primjenjivati zastarjele metode liječenja.

Ljekari upozoravaju građane

– Zastarjele i štetne metode ne smiju se koristiti. Strogo je zabranjeno rezanje kože na mjestu ugriza, isisavanje otrova, stavljanje leda te konzumacija alkohola ili kofeina, jer to može samo pogoršati zdravstveno stanje – istakla je doktorica.

Preporučuje se imobilizacija ugrizenog ekstremiteta u neutralnom položaju, slično kao kod prijeloma, kako bi se smanjilo širenje otrova putem limfnog i krvnog sistema.

Prijevoz do bolnice treba biti što brži, ali bez naglih pokreta i drmanja. Po mogućnosti, osobu treba prevoziti vozilom hitne pomoći i uz korištenje nosila.

Iz SKB-a Mostar naglašavaju da trenutno raspolažu dovoljnim količinama antiviperinum seruma za liječenje pacijenata u slučaju ugriza zmije otrovnice.

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