Belgiju zahvatio najveći požar u istoriji

Na teren su, u okviru evropskog mehanizma za civilnu zaštitu, poslata tri helikoptera i dva kanadera iz Češke, Švedske i Nizozemske.

Požar u najvećem belgijskom prirodnom rezervatu bukti od petka, a njegovo širenje pokušavaju zaustaviti vatrogasci, vojska i poljoprivrednici.

Prema podacima lokalnih vlasti, do subote u podne izgorjelo je oko 1.600 hektara površine. Time je požar premašio rekord iz 2011. godine, kada je u Belgiji izgorjelo gotovo 1.400 hektara.Belgiju i druge evropske zemlje ove sedmice pogodio je peti toplotni val ovog ljeta, uz izrazito visoke temperature i suhe uslove koji pogoduju brzom širenju požara,piššu Vijesti

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene doprinose stvaranju vremenskih uslova u kojima šumski požari mogu biti intenzivniji, brže se širiti i duže trajati.

Evropska unija koordinira slanje dodatne pomoći kada država članica zatraži podršku. Letjelice koje su stigle u Belgiju dolaze iz Češke, Švedske i Nizozemske.

U gašenju požara do sada se koristila i voda iz lokalnih jezera, dok se na terenu i dalje nalaze brojne vatrogasne ekipe, vojska i poljoprivrednici.

(Vijesti.ba)

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