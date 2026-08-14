Horoskop za vikend: Ovnovima stiže neočekivana poruka, a Ribama važna prilika

Ovan

Posao: Energije vam neće nedostajati pa biste do petka poslijepodne mogli riješiti sve zaostale obveze. Moguć je i poziv kolege kojem će trebati vaš savjet o novom projektu. Mogao bi vas razveseliti i manji financijski dobitak, primjerice povrat duga ili nagrada.

Ljubav: Strasti će biti naglašene, a subotnja večer idealna je za izlazak i otkrivanje novih mjesta. Izbjegavajte prepirke oko nevažnih stvari jer bi vam mogle pokvariti raspoloženje. Mogla bi vas iznenaditi i poruka osobe iz prošlosti.

Zdravlje: Osjećat ćete se puni energije, ali pripazite na zglobove tijekom sportskih aktivnosti. Kratak poslijepodnevni odmor mogao bi vam pomoći da vratite snagu. Ne zaboravite piti dovoljno vode, osobito ako mnogo vremena provodite na otvorenom.

Bik

Posao: Vikend donosi mirnije razdoblje i dovoljno vremena za razmišljanje o budućim ulaganjima. Vaš praktičan pristup rješavanju problema mogao bi ostaviti dobar dojam na nadređene pred kraj radnog tjedna. U nedjelju biste mogli doći na ideju kako svoj kreativni hobi pretvoriti u izvor dodatne zarade.

Ljubav: Uživat ćete u toplini doma i ukusnoj hrani, a partner bi vas mogao razveseliti malim znakom pažnje. Slobodni Bikovi mogli bi na druženju preko zajedničkih prijatelja upoznati zanimljivu osobu. Tijekom cijelog vikenda najvažniji će vam biti osjećaj sigurnosti i međusobno povjerenje.

Zdravlje: Pripazite na prehranu jer bi vam teška i jako začinjena hrana mogla izazvati probavne tegobe. Boravak u vrtu ili duža šetnja parkom pomoći će vam da prikupite snagu za novi tjedan. U večernjim satima pokušajte smanjiti unos kofeina.

Blizanci

Posao: Komunikacija će vam biti jača strana pa petak iskoristite za važne razgovore i pregovore. Mogla bi vam stići poruka ili e-mail s informacijom koja će promijeniti vaše planove za sljedeći tjedan. Zahvaljujući kreativnosti i snalažljivosti mogli biste napokon riješiti problem koji vas već neko vrijeme muči.

Ljubav: Znatiželja će vas odvesti na zanimljivo društveno događanje na kojem biste se lako mogli naći u središtu pozornosti. Bezazleno dopisivanje preko društvenih mreža moglo bi prerasti u nešto ozbiljnije. Moguć je i poziv na kavu od osobe koju dugo niste vidjeli.

Zdravlje: Misli će vam neprestano juriti pa ćete se navečer teže isključiti iz svakodnevnih briga. Pronađite način opuštanja koji vam odgovara i provedite više vremena na svježem zraku. Ako osjetite umor ili glavobolju, usporite i priuštite si odmor.

Rak

Posao: Intuicija bi vam mogla pomoći da se snađete u osjetljivoj situaciji s kolegama. Pri donošenju odluke o novom i zahtjevnom zadatku poslušajte vlastiti osjećaj, ali nemojte zanemariti ni praktične okolnosti. Krajem vikenda mogli biste osjetiti veliko olakšanje jer ćete napokon ostaviti jedno naporno razdoblje iza sebe.

Ljubav: Emocije će biti naglašene, kao i vaša potreba da brinete o ljudima koje volite. Romantična večera ili mirna večer udvoje mogla bi vas ponovno zbližiti s partnerom. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju već neko vrijeme susreću u svojoj blizini.

Zdravlje: Ako imate osjetljiv želudac, ovih dana mogla bi vam više odgovarati laganija prehrana. Nemojte se nepotrebno iscrpljivati kućanskim poslovima i obvezama. Odmor, opuštajuća kupka i mirna večer mogli bi vam posebno goditi.

Lav

Posao: Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja, a pohvala kolega ili nadređenih dodatno će vam podići samopouzdanje. Mogli biste preuzeti glavnu ulogu u organizaciji važnog događanja ili okupljanja. Ipak, pripazite na impulzivnu kupnju i trošenje na stvari koje vam zapravo nisu potrebne.

Ljubav: Privlačit ćete pozornost gdje god se pojavili i lako ćete se nametnuti kao glavno lice svakog druženja. Partner će uživati u vašoj pažnji, ali ne zaboravite saslušati i njegove želje. Neočekivani kompliment mogao bi vam dodatno uljepšati nedjelju.

Zdravlje: Pripazite na leđa i nemojte se nepotrebno opterećivati teškim fizičkim poslovima. Ples, plivanje ili laganiji trening mogli bi vam pomoći da se oslobodite napetosti i popravite raspoloženje. Potrudite se dovoljno naspavati kako biste novi tjedan dočekali odmorni.

Djevica

Posao: Detaljan pregled kućnih troškova mogao bi vam pokazati gdje možete smanjiti nepotrebnu potrošnju u sljedećim mjesecima. Vašu preciznost i pouzdanost mogao bi primijetiti važan klijent ili suradnik. Dio subote možda ćete posvetiti uređivanju radnog prostora i pripremama za novi tjedan.

Ljubav: Razmišljat ćete o tome kako poboljšati odnos s partnerom malim, ali važnim znakovima pažnje. Slobodne Djevice mogle bi upoznati osobu sličnih interesa na tečaju, predavanju ili nekom drugom mjestu na kojem se okupljaju ljudi željni novih znanja. Pokušajte ne kritizirati partnera zbog sitnica koje nisu vrijedne svađe.

Zdravlje: Birajte laganiju i raznovrsnu prehranu te ne zanemarujte odmor. Kratko jutarnje istezanje moglo bi vam pomoći da ublažite napetost u vratu i ramenima. Šetnja na svježem zraku dobro će vam doći i za razbistravanje misli.

Vaga

Posao: Vaš diplomatski pristup mogao bi spriječiti sukob među kolegama pred kraj radnog tjedna. Sposobnost da sagledate različita stajališta ostavit će dobar dojam na nadređene. Moguć je i konačan dogovor oko posla ili suradnje na koju već neko vrijeme čekate.

Ljubav: Društveni život bit će živahan, a posebno ćete uživati u druženjima i okupljanjima. Posjet izložbi, koncertu ili nekom drugom kulturnom događanju mogao bi dodatno zbližiti vas i partnera. Slobodne Vage mogle bi upoznati vrlo šarmantnu osobu koja će ih osvojiti već pri prvom susretu.

Zdravlje: Ne zaboravite piti dovoljno vode, osobito tijekom toplijih dijelova dana. Vrijeme posvećeno njezi i opuštanju moglo bi vam pomoći da se osjećate bolje u vlastitoj koži. Nemojte pretjerivati s fizičkim naporima ako osjećate umor.

Škorpion

Posao: Zahvaljujući dobroj koncentraciji mogli biste na vrijeme uočiti pogrešku u važnim dokumentima ili planovima. Ne morate kolegama otkrivati svaki detalj svojih zamisli prije nego što projekt bude spreman za predstavljanje. Moguć je i neočekivan kućni trošak povezan s popravkom uređaja ili opreme.

Ljubav: Strast i doza tajanstvenosti obilježit će vaše ljubavne odnose ovog vikenda. Iskren razgovor o zajedničkoj budućnosti mogao bi vam otkriti novu stranu partnera. Slobodni Škorpioni svojom će karizmom lako privlačiti pozornost tijekom večernjih izlazaka.

Zdravlje: Potreban vam je predah od užurbanog tjedna pa se posvetite aktivnostima koje vas opuštaju. Kasne i obilne večere mogle bi vam otežati san, stoga pokušajte jesti ranije. Mir, tišina ili meditacija pomoći će vam da se lakše nosite s nagomilanim emocijama.

Strijelac

Posao: Vaš optimizam mogao bi pozitivno utjecati na cijeli tim i potaknuti nove ideje. Moguća je vijest o poslovnom putovanju, edukaciji ili stručnom usavršavanju u inozemstvu. Pazite samo da ne preuzmete više obveza nego što ih realno možete izvršiti.

Ljubav: Želja za slobodom i avanturom mogla bi vas odvesti na spontani izlet ili vikend u prirodi. Partner će rado prihvatiti vaše prijedloge ako u njima vidi priliku za nova iskustva. Slobodni Strijelci mogli bi na putovanju ili izletu upoznati nekoga tko dijeli njihovu znatiželju i ljubav prema pustolovinama.

Zdravlje: Kretanje na otvorenom, poput planinarenja, plivanja ili vožnje bicikla, moglo bi vam pomoći da povratite energiju. Nemojte pretjerivati s naporom ako niste navikli na intenzivnu aktivnost. Dobro raspoloženje pomoći će vam da se lakše oslobodite umora nakupljenog tijekom tjedna.

Jarac

Posao: Disciplina će vam se isplatiti pa biste važan zadatak mogli završiti prije roka. Razmišljat ćete o dugoročnim ciljevima i izraditi detaljan plan za sljedećih nekoliko tjedana. Moguć je i ozbiljan razgovor s nadređenima o vašoj budućnosti u tvrtki i mogućnostima napredovanja.

Ljubav: Smireno i ozbiljno pristupit ćete rješavanju manjih nesuglasica, što će partner znati cijeniti. Stabilnost i povjerenje bit će vam važniji od prolaznih uzbuđenja. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati zrelu i ambicioznu osobu s kojom će odmah pronaći zajednički jezik.

Zdravlje: Ako mnogo sjedite, obratite pozornost na pravilno držanje i povremeno se razgibajte. Uravnotežena prehrana, kretanje i dovoljno odmora pomoći će vam da se osjećate bolje. Večernja šetnja mogla bi vam olakšati uspavljivanje nakon napornog dana.

Vodenjak

Posao: Vaše originalne ideje mogle bi napokon naići na odobravanje kolega. Dio vikenda možda ćete provesti istražujući nove tehnologije i alate koji bi vam mogli olakšati svakodnevni posao. Netko bi vam mogao predložiti suradnju na neobičnom, ali vrlo zanimljivom projektu.

Ljubav: Trebat će vam zanimljivi razgovori, nova iskustva i nešto drukčiji oblik zabave. Alternativni koncert, neobična izložba ili posjet muzeju mogli bi biti odličan izbor za vas i partnera. Slobodni Vodenjaci isticat će se u društvu originalnošću i dobrim smislom za humor.

Zdravlje: Ako mnogo vremena provodite sjedeći, češće ustanite i razgibajte se. Boravak na svježem zraku i lagana tjelesna aktivnost mogli bi vam brzo popraviti raspoloženje. Tijekom vikenda pokušajte barem nakratko odložiti mobitel i odmoriti se od ekrana.

Ribe

Posao: Intuicija bi vam mogla pomoći da uočite dobru poslovnu priliku koju drugi još nisu prepoznali. Najviše zadovoljstva donijet će vam poslovi u kojima možete pokazati kreativnost. Moguća je manja zabuna u komunikaciji s klijentima ili suradnicima, stoga još jednom provjerite važne poruke i dogovore,piše Index

Ljubav: Romantično raspoloženje pratit će vas tijekom cijelog vikenda, a prema partneru ćete pokazivati mnogo razumijevanja i nježnosti. Mogla bi mu zatrebati vaša podrška, a vi ćete znati pronaći prave riječi. Slobodne Ribe mogle bi posebno uživati u mirnim druženjima i susretima daleko od gradske vreve.

Zdravlje: Za duže šetnje odaberite udobnu obuću i nemojte zanemarivati znakove umora. Dovoljno sna i mirniji ritam pomoći će vam da se odmorite od napornog tjedna. Večer uz biljni čaj, knjigu ili opuštajuću glazbu mogla bi vam pomoći da pronađete prijeko potreban mir.

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