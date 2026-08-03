Vlada FBiH odobrila 70.000 KM za transport stradalih planinara s Elbrusa

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade FBiH, a sredstva će biti izdvojena iz tekuće rezerve federalnog budžeta za 2026. godinu i dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ),pišu Vijesti

Kako je saopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, sredstva su namijenjena provođenju aktivnosti transporta i finansiranju mjera koje Federalna uprava civilne zaštite poduzima u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nakon tragičnog stradanja planinara na Elbrusu.

Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite, svako u okviru svojih nadležnosti.

Vlada FBiH je 27. jula usvojila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi odluku o njihovom odobravanju.

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