Edin Džeko ugostio Ivana Perišića u Sarajevu, bili su i na koncertu Dine Merlina

Edin Džeko slobodne dane pred početak nove klupske sezone provodi u Sarajevu, gdje se tokom večeri družio s Ivanom Perišićem.Susret kapitena Bosne i Hercegovine i hrvatskog reprezentativca nije prošao neprimijećeno, pa su im prilazili brojni građani i tražili zajedničke fotografije.

Poznanstvo koje traje godinama

Džeko i Perišić već dugo imaju prijateljski odnos, a opušteno druženje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izazvalo je mnogo pozitivnih reakcija navijača iz obje zemlje.

Kapiten Zmajeva tako je nastavio boravak u domovini nakon što je prethodne večeri sa suprugom Amrom prisustvovao koncertu Dine Merlina na stadionu Koševo.

Dio ljeta proveo je i s porodicom u Dubrovniku, gdje posjeduje nekretninu i redovno boravi tokom odmora između dvije sezone.

Uskoro počinje novo poglavlje

Pred Džekom je sada povratak klupskim obavezama i završetak posla koji bi ga trebao ponovo odvesti u Njemačku.

Očekuje se da već naredne sedmice kompletira transfer u Šalke (Schalke), gdje bi trebao započeti novu sezonu u Bundesligi.

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