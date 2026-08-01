Spektakl na Starom mostu: Otvoreno veliko finale Red Bull Cliff Divinga

Nakon što je poslije prve runde zaostajala za Molly Carlson, Xantheijom Pennisi i Kayleom Arnett, aktuelna liderka Svjetske serije u ženskoj konkurenciji Rhiannan Iffland odgovorila je skokom koji je dobio najveći broj bodova i tako preuzela vodstvo nakon drugog dana takmičenja. Međutim, Carlson zaostaje svega 1,6 bodova nakon još jednog smirenog nastupa, čime je postavljen teren za uzbudljiv duel za pobjedu na Starom mostu. Iza njih su Arnett i Pennisi, koje su se uspjele zadržati u ozbiljnoj borbi za mjesto na pobjedničkom postolju.Muška konkurencija bila je jednako dramatična. Nakon što je Gary Hunt izveo najbolji skok prvog dana i napravio prednost u vrhu poretka, druga i treća runda drugog dana takmičenja promijenile su redoslijed na tabeli. Španac Carlos Gimeno završio je drugi takmičarski dan kao vodeći, dok su Hunt i James Lichtenstein trenutno izjednačeni na drugom mjestu. Lider Svjetske serije Aidan Heslop uspio se vratiti u igru nakon teške druge runde i tako je zadržao svoje šanse. Uoči današnje finalne runde skokova, 12 bodova dijeli prvih šest skakača.

Situacija u obje konkurencije i dalje je potpuno otvorena, tako da publiku definitivno očekuje još jedno uzbudljivo finale takmičenja u skokovima sa Starog mosta.Voditelji programa su Gaga i Stihi iz grupe Helem Nejse, a pridružit će im se poznati novinar i TV komentator Zoran Filičić. Muzički dio povjeren je DJ Soulu.

S obzirom na to da se danas očekuju veoma visoke temperature, organizatori pozivaju sve posjetitelje da budu obazrivi i vode računa o svom zdravlju. Posjetiteljima se preporučuje da ponesu dovoljno vode, kremu za sunčanje, kapu ili drugi vid zaštite od sunca, te da se po potrebi osvježe i potraže hlad.

Za one koji ne budu u mogućnosti posjetiti Mostar i uživati u spektakularnim skokovima u blizini Starog mosta, osiguran je direktan prijenos na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, platformi Red Bull TV i Hayat TV s početkom u 16.30 sati.

Mostar je pretposljednja stanica aktuelne sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, a posljednja će se održati u Polignano a Mareu u Italiji od 25. do 27. septembra.

Podsjetimo, nakon finalnih skokova sa Starog mosta, zabava se nastavlja duboko u noć. Najavljen je muzički program na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Između ostalog, bh. sastav Divanhana nastupit će na stageu Bijeli Bar,pišu Vijesti

Poredak uoči posljednje runde skokova Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru:

– žene:

1. Rhiannan Iffland 263,30 bodova

2. Molly Carlson 261,70

3. Xantheia Pennisi 250,80

4. Kaylea Arnett 239,45

5. Iris Schmidbauer (W) 222,50

6. Stella Forsyth (W) 218,40

7. Nelli Chukanivska 217,95

8. Ginni Van Katwijk 217,00

9. Simone Leathead 211,90

10. Morgane Herculano (W) 198,15

11. Maike Halbisch (W) 197,05

12. Lisa Faulkner 188,80

– muškarci:

1. Carlos Gimeno 284,45

2. Gary Hunt 281,10

3. James Lichtenstein 281,10

4. Constantin Popovici 275,70

5. Yolotl Martinez 274,70

6. Miguel Garcia 272,60

7. Aidan Heslop 267,30

8. Oleksiy Prygorov 265,35

9. Sergio Guzman 252,20

10. Pierrick Schafer 238,75

11. Michael Foisy 168,30

12. Jucelino Junior 157,80.

Ukupni poredak u prvenstvu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije:

– žene:

1. Rhiannan Iffland (Australija) – 57 bodova

2. Simone Leathead (Kanada) – 37

3. Molly Carlson (Kanada) – 33

4. Lisa Faulkner (SAD) – 33

5. Kaylea Arnett (SAD) – 31

– muškarci:

1. Aidan Heslop (Velika Britanija) – 52 boda

2. James Lichtenstein (SAD) – 44

3. Constantin Popovici (Rumunija) – 35

4. Cătălin Preda (Rumunija) – 32

5. Jonathan Paredes (Meksiko) – 23.

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