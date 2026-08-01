Red Bull Cliff Diving: Drama na Starom mostu, pobjednika odlučila samo desetinka boda

Jedna desetinka boda odlučila je pobjednika jubilarnog desetog izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru.

Rumun Konstantin Popovici (Constantin Popovici) izveo je sjajan završni skok i s ukupno 414,90 bodova stigao do prvog mjesta na Starom mostu.Veliki preokret u finalu

Popovici je nakon prve serije zauzimao četvrtu poziciju, ali je u odlučujućem dijelu takmičenja napravio potpuni preokret.

Iza njega završio je Britanac Ejdan Heslop (Aidan Heslop), kojem je za pobjedu nedostajalo samo 0,10 bodova. Njegov konačni rezultat iznosio je 414,80 bodova.

Treće mjesto pripalo je Amerikancu Džejmsu Lihtenštajnu (James Lichtenstein) sa 411,10 bodova, dok su Geri Hant (Gary Hunt) i Karlos Himeno (Carlos Gimeno) završili na četvrtoj i petoj poziciji.

Ifland izdržala pritisak

Neizvjesno je bilo i u ženskoj konkurenciji, u kojoj je slavila Australka Rijanan Ifland (Rhiannan Iffland),pi[e Avaz

Liderka Svjetske serije sakupila je 363,20 bodova i iza sebe ostavila Kanađanku Moli Karlson (Molly Carlson), koja je završila sa 361,60 bodova.

Treće mjesto osvojila je još jedna Australka, Zanteja Penizi (Xantheia Pennisi), sa ukupno 345,80 bodova.

Publika u Mostaru tako je vidjela dva veoma tijesna okršaja za pobjedu.

Mostar je bio pretposljednja stanica aktuelne sezone, dok će završno takmičenje biti održano od 25. do 27. septembra u Polinjano a Mareu (Polignano a Mare) u Italiji.

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