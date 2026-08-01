U BiH sutra sunčano i vruće, na jugu do 42 stepena

Jutarnje temperature kretat će se između 17 i 23, dok će na jugu dostići do 27 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren. U južnim područjima puhat će jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni vjetar.

U Sarajevu će biti sunčano, uz jutarnju temperaturu oko 19 i najvišu dnevnu oko 35 stepeni,piše Vijesti

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. U 14 sati najviša temperatura izmjerena je u Mostaru, 41 stepen, dok je u Banjoj Luci bilo 38, Bijeljini 37, Sanskom Mostu i Trebinju 36, Tuzli 35, a u Sarajevu i Livnu 34 stepena.

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