BiH

U BiH sutra sunčano i vruće, na jugu do 42 stepena

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Objavljeno prije 1 sat

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, uz dnevne temperature zraka od 33 do 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.

Jutarnje temperature kretat će se između 17 i 23, dok će na jugu dostići do 27 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren. U južnim područjima puhat će jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni vjetar.

U Sarajevu će biti sunčano, uz jutarnju temperaturu oko 19 i najvišu dnevnu oko 35 stepeni,piše Vijesti

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. U 14 sati najviša temperatura izmjerena je u Mostaru, 41 stepen, dok je u Banjoj Luci bilo 38, Bijeljini 37, Sanskom Mostu i Trebinju 36, Tuzli 35, a u Sarajevu i Livnu 34 stepena.


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