Organizatori Merlinovog koncerta krivicu prebacuju na publiku: Donosimo detalje

Nakon što dio publike s važećim ulaznicama za parter na spektakl Dine Merlina nije uspio pravovremeno ući na stadion, oglasila se Adriaticket.Obavještavamo publiku o rješenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo”, saopćili su.

“Svim posjetiteljima koji u petak nisu uspjeli pravovremeno ući u sektor partera bit će omogućeno korištenje njihovih ulaznica za koncert u nedjelju, 02.8. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na email info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (01.8) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor (parter) za koncert u nedjelju 02.8.”, poručili su.

Međutim, za mnoge posjetioce to ne predstavlja stvarno rješenje. Brojni su na koncert doputovali iz Krajine, Hercegovine, Tuzle i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i iz Slovenije te dijaspore, pri čemu su unaprijed rezervisali smještaj i isplanirali cijeli vikend upravo za petak. Za mnoge se koncert u nedjelju ne uklapa u planove, posebno zbog početka radne sedmice.

“Unatoč značajnim i višemjesečnim organizacijskim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo mogli predvidjeti”, stoji u saopćenju.

Dodaju da “iskreno žale zbog neugodnosti koje je jedan manji dio publike doživio”.

“Svjesni odgovornosti prema publici, želimo ponuditi konkretno rješenje”, poručuju iz organizacije.

“Sve ulaznice za sektor partera su distribuirane u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima. Želimo istaći da su u potpunosti netačne sve insinuacije da je do poteškoća manjeg dijela publike za ulazak na sektor partera došlo zbog prekomjernog broja prodanih ulaznica.

Posjetitelji s ulaznicama za parter suočili su se s otežanim pristupom usljed kombinacije više logističkih faktora. Konfiguracija stadiona Koševo je takva da pristup parteru omogućava samo jedan ulaz – takozvani atletski ulaz – čiji su kapacitet i protočnost ograničeni.

Međutim, upravo je ta konfiguracija stadiona poznata godinama i nije predstavljala novu okolnost. Organizator je mjesecima unaprijed znao na koji način funkcionišu ulazi na Koševu, zbog čega se postavlja pitanje da li je protok publike mogao biti bolje organizovan.

Dodatno, značajan broj publike stigao je u relativno kratkom vremenskom periodu pred sam početak koncerta, uprkos ranijim apelima organizatora da se dolazak planira ranije. Situaciju je dodatno otežala i činjenica da su pojedini posjetitelji, unatoč jasno objavljenoj mapi stadiona i označenim ulazima, dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, iako je ranije bilo komunicirano da se koriste isključivo naznačeni ulazi. Takvo kretanje dodatno je stvaralo gužve i usporavalo protok na ključnim pristupnim tačkama za sektor partera.

Ipak, činjenica da je neko došao neposredno prije početka koncerta ne može biti razlog da uopće ne uđe na stadion. Raniji dolazak mogao je eventualno značiti duže čekanje u redu, ali nije bio uslov naznačen na ulaznici niti opravdava situaciju u kojoj su ljudi s važećim kartama ostali izvan stadiona.

Uz to, evidentirani su i nedostaci u operativnoj koordinaciji na terenu, uključujući nedovoljno efikasno usmjeravanje posjetitelja u datim okolnostima.

Upravo ovo predstavlja prvi dio saopštenja u kojem organizator priznaje da su postojali propusti u organizaciji na terenu, što potvrđuje da odgovornost nije moguće prebaciti isključivo na publiku ili okolnosti,pišu Vijesti

Nakon detaljne analize, sve službe uključene u organizaciju dodatno su koordinirane te su poduzete konkretne mjere kako bi ulazak posjetitelja u sve sektore, a posebno sektor partera, na naredne koncerte protekao što efikasnije i bez poteškoća.

Zbog svega navedenog, donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti uživati u ovom spektaklu, osigura alternativno, gore opisano rješenje za koncert u nedjelju 02.8.”, stoji u saopćenju.

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