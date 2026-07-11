Nikica iz Šibenika prvi put u Srebrenici: Iznenadilo me kad sam ovdje vidio križ

Među brojnim posjetiocima Srebrenice danas je bio i Nikica Milutin iz Brodarice kod Šibenika.

U razgovoru za Vijesti.ba, Milutin je izjavio kako mu je ovo prvi put da dolazi u Srebrenicu, ali da je čest gost u Bosni i Hercegovini.

“Volim dolaziti u BiH, volim Sarajevo… Volim putovati po vašoj divnoj zemlji, pa me srce povuklo da dođem prvi put u Srebrenicu i to baš na ove dane”, započeo je Milutin, koji je potom priznao da nikada ranije nije doživio ništa slično,pišu Vijesti

2Prvi put sam ovo doživio, pričao sam sa rodbinom pokojnih… Ne znam šta bih rekao. Posebno je emotivno, a dosta je i duhovno. Kao da se u svoj ovoj tuzi osjeti i neki plamen milosti”.

Među onima koji su ukopani u Potočarima je i Rudolf Hren, katolik iz Srebrenice koji je ubijen u genocidu.

“Nisam znao da ovdje ima neko od Hrvata među žrtvama, da ima čak i križ ovdje. To me iznenadilo, već sam to podijelio sa nekim prijateljima”, rekao je Milutin, te zaključio:

“Ovdje su divni ljudi, sviđa mi se i ovaj krajolik. Ne ponovilo se nikada više nikome ovako nešto užasno”

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